Kafkas Dernekleri Federasyonu’nda (KAFFED) düzenlenen programda konuşan Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden beri hiçbir vatandaşımızı diline, dinine, mezhebine göre ayırt etmedik. Her mahallemize eşit hizmet götürdük. Çerkes vatandaşlarımıza da destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği eşit yurttaşlık düşüncesine inanıyoruz. Çerkes yurttaşlarımızı Atatürk’ün değerlerine sahip çıktıkları için çok seviyorum. Yenimahalle’de genç, çocuk, yaşlı, kadın, engelli tüm ilçe sakinleri için irili ufaklı 674 eseri hayata geçirdik. Yenimahalle yenilenecek diyorlar. Yenimahalle zaten yenilendi. Tüm Yenimahalle’de insanların yaşamaktan keyif aldığı bir ilçe yarattık. Suçun en az, eğitim kalitesinin en fazla olduğu ilçe Yenimahalle. Bu nedenle Altındağ ve Keçiören’den insanlar evini satıp Yenimahalle’ye taşınıyor. Vatandaşımız görev verirse aynı bilinçle çalışmaya devam ederek, kaynaklarımızı ilçeye fayda sağlayan ve değer kazandıran projelere harcayacağız” ifadelerini kullandı.