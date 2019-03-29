‘Küçük bir Anadolu mozaiği olan Yenimahalle’de yaşayan herkesin belediyesi olmayı başardık. Yenimahalleli olma, hemşehri olma bilincini yerleşik hale getirdik. Yenimahalle’de bu iklimin devam etmesi için yeniden adayız.’

* Yenimahalle’de 3’üncü dönem için tekrar aday oldunuz. Nasıl karar verdiniz?

56 yıldır Yenimahalle’de yaşıyorum. 13 yaşımda Afyon Sandıklı’dan ağabeyimle birlikte okumaya geldim. O gün bugündür de Yenimahalle’den ayrılamadım. Burada iş sahibi, aile sahibi oldum. Yenimahalle’yi, Yenimahalle’nin insanlarını, dokusunu, iklimini sevdiğim için vefa borcumu ödemek adına bir şeyler yapmak istedim. Yenimahalle’de iki dönemi bitirdik, üçüncü dönem için adayım. İlk dönemim olan 2009 tarihinde de kendi isteğimle aday olmadım. O dönem Genel Başkanımız Deniz Baykal ve daha sonra 2014 seçimlerinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adaylık teklif etti, ben de kabul ettim. Üçüncü dönem için de Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve partim görevlendirdi ve Millet İttifakı’nın adayı olarak Yenimahalle için yeniden kolları sıvadık. Yenimahalle benim evim. Cumhuriyet sonrası kurulan, bu nedenle de adı ‘Yeni’ olan ilçem, benimle birlikte büyüdü, gelişti. Sokak sokak bildiğim, insanlarını tanıdığım ilçemde 10 yıldır çok güzel işler yaptık ancak öncelikli olarak barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği tesis ettik. Kıvançta ve tasada birlikte ve bir arada, saygı ve sevgi içinde yaşama anlayışını yerleştirdik. Küçük bir Anadolu mozaiği olan Yenimahalle’de yaşayan herkesin belediyesi olmayı başardık. Yenimahalleli olma, hemşehri olma bilincini yerleşik hale getirdik. Yenimahalle’de bu iklimin devam etmesi için yeniden adayız.

* Seçilmeniz halinde ilk icraatınız ne olacak?

Yenimahalle’de 10 yıldır ayakları yere basan, halkın menfaatine ve kullanımına olan projelere imza attık. Halkın yararına olmayan, fantastik hiçbir projeye pirim vermedik. Ben işadamıyım, sırtımda tüp taşıyarak bugünlere geldim. Kaynak bulmanın ne kadar zor olduğunu, kaynakların verimli kullanılmasının önemini bilerek çalıştık. Çok güzel işler yaptık. Halkın ihtiyaçlarına göre çalışma yürüttük. Günü kurtarmaya yönelik değil, şehrimizin geleceğine yönelik çalışmalar yaptık. Üçüncü dönem de cumhuriyetçilerin kurduğu Yenimahalle’yi cumhuriyetçiler yönetmeye devam etsin diye, ulusal bayramlarımız coşkuyla kutlansın diye, yeniden aday olduk. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır işler yapmak istiyoruz. Bunlardan biri Cumhuriyet Akademisi. Eğitime büyük destek veren ve harcadığı paraya hiç acımayan bir yerel yönetici olarak geleceğin ilim ve bilim adamları Yenimahalle’den çıksın diye, bir akademi kuracağız. Ayrıca medeniyetin en önemli göstergesi olan sanatın gelişmesi adına yeni sanatçılarımız olsun diye bir de 100’üncü Yıl Konservatuvarı açmak istiyoruz. Bu nedenle ilk işimiz bu eğitim ve sanat kurumumuzun temellerini atacağız. Ayrıca Yenimahalle’deki son gecekondu bölgesi olan Yamaçevler’de kentsel dönüşüm gerçekleştirerek ilçemizdeki gecekondulaşmayı tarihe gömmek istiyorum.

YAMAÇEVLER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

* En büyük ve en önem verdiğiniz projeniz nedir?

Eğitim ve sanat adına açacağımız akademi ve konservatuvarın yanı sıra en önem verdiğim projem olan Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yalnızca Ankara’ya değil tüm Türkiye’ye örnek olmasını istiyorum. Uzun zamandır bu proje üzerine çalıştık ancak bürokratik engeller nedeniyle yetiştiremedik. Bölgedeki tüm hemşehrilerimizin kendi mahallelerinde modern bir yaşama geçmeleri ve kentsel bir dönüşümün nasıl olması gerektiği ile örnek bir çalışma olacağına inanıyorum. Yeşil alanları, bina konsepti, sosyal donatı alanları ile gurur duyacağımız bir çalışma olacak düşüncesindeyim.

KİMSE BAŞKAN DEMİYOR

KİMİ FETHİ BABA DİYOR KİMİ FETHİ AMCA DİYOR

* Seçim çalışmalarında vatandaşların size geri dönüşü nasıl?

Ben, 10 boyunca makam yerine sokakta vatandaşla birebir görüşen, taleplerini dinleyen bir belediye başkanı olarak çalıştım. Şimdi de seçim kampanyamız çerçevesinde sokaktayım. Sokakta, Yenimahalle’de kurduğumuz birlik ve beraberliği görmekten çok mutlu oluyorum. Bu konsensusu görüyorum. Kimse başkan demiyor. Kimi Fethi Baba diyor, kimi Fethi Amca diyor. Aramızda hiçbir protokol ya da engel olmadan sarılıyor, beni ailelerinden biri olarak görüyorlar. Çok mutlu oluyorum. Siyasetin tüm kirliliklerine rağmen bence en güzel yanı sevilmek, saygı görmek. Bizim işin vitamini de bu.

HERKESİN BELEDİYESİ HERKESİN BAŞKANI

* Nasıl bir Yenimahalle vaat ediyorsunuz?

Yenimahalle, kurulduğu günden itibaren hemşehrilik bilincinin yüksek olduğu, komşuluk ve dayanışmanın yüksek olduğu bir ilçe oldu. Biz de 10 yıldır bunu artırmaya yönelik çalışmalar yürüttük. İyi günde, kötü günde beraber olduk. Milli ve dini günlerimizi birlikte, birlik içinde yaşadık. Saygının ve empatinin yüksek olduğu, çağdaş bir ilçe olma yönünde belediye hizmetlerimizin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatandaşlık anlayışı ile herkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşı olarak gördük. Herkesin belediyesi, herkesin başkanı olmayı amaçladık. Yenimahalle çok güzel bir ilçe ve benim evim. Aynı şevk ve azimle çalışarak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak Cumhuriyetimizin örnek ilçelerinden biri olmaya devam edeceğiz.