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Ankara Haberleri: Yenikent’te çalışma yeniden başladı

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Yenikent’te çalışma yeniden başladı

Murat YILMAZ
11.10.2019 - 14:00Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi, Hürriyet Ankara’nın bir yıldır bekleyen Yenikent Ayaş Yolu’ndaki genişletme çalışmasıyla ilgili haberinin ardından harekete geçti. 20 iş makinesi ve 50 işçiyle tekrar başlayan çalışmalarla 4 şerit olan yol 8 şeride çıkarılacak.

Murat YILMAZ

Hürriyet Ankara’nın ‘Yenikent 1 yıldır genişletme çalışmasını bekliyor’ haberiyle gündeme getirdiği, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent Ayaş Yolu’nda bir yıl önce başlatılan ancak yarım kalan genişletme çalışmasına yeniden başlandı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Yenikent Ayaş Yolu yol genişletme çalışmalarının hızlandırıldığı, 50 kişiden oluşan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 20 iş makinesi ile çalıştığı belirtildi.

Sincan OSB Kavşağı ile Hasan Şahan Kışlası arasında kalan yol üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Fen İşleri yetkilileri, “2 ekskavatör, 15 kamyon, 1 loder, 1 greyder, 1 silindir ve 50 kişilik ekibimizle 7/24 çalışarak, söz konusu yol genişletme çalışmasını en kısa sürede tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlk etapta kazı-dolgu çalışmalarına başlayacağız ve aşama aşama yolu tamamlayıp, trafik yoğunluğu açısından sorunlu bir bölgeyi daha rahatmış olacağız” dedi.

Yenikent’te çalışma yeniden başladı4 GİDİŞ 4 GELİŞ OLACAK

Mevcutta 2 gidiş 2 geliş olan yol emniyet şeritleriyle birlikte 4 gidiş 4 geliş olarak toplam 8 şeride çıkacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yolla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşlarımızın sıkça şikâyette bulunduğu ve düzenlenmesini talep ettiği Yenikent-Ayaş yolunda genişletme çalışmalarını başlattık. Hemşehrilerimiz, 8 şeritten oluşacak yeni yol düzenlemesi ile daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.”

MHP’Lİ ILIKAN ELEŞTİRMİŞTİ

Yenikent Ayaş Yolu’nda bir yıl önce başlayan genişletme çalışmasının Büyükşehir Belediyesi tarafından yarım bırakılmasını eleştiren Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Geçen yıldan bu yana yan yolların bir bölümü açılmış vaziyette bekliyor. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak çalışmanın devam ettirilmemesini anlamak mümkün değil” ifadelerini kullanmış.

Yenikent’te çalışma yeniden başladı

Hürriyet Ankara, yarım kalan yol genişletme çalışmasını 9 Ekim’de ‘Yenikent 1 yıldır genişletme çalışmasını bekliyor’ haberiyle gündeme taşıdı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yenikent’te çalışma yeniden başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Ekim 2019 tarihinde saat 14 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yenikent’te çalışma yeniden başladı haberi güncellenecektir.

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