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Ankara Haberleri: Yavaş: 300 doların iadesi olanaklı değil

ANKARA HABERLERİ

Yavaş: 300 doların iadesi olanaklı değil

Murat YILMAZ
05.09.2019 - 15:18Son Güncelleme :

Yerel seçim öncesi doğalgaz sayaçları ve haksız alınan bedeller için mücadele edeceğinin sözünü verdiğini hatırlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, doğalgaz konusunda kendilerine iletilen sıkıntılarla ilgili hukuki girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Murat YILMAZ

Başkan Yavaş, geçmişte alınan 300 dolarlık sayaç bedeli için, “Geri iadesinin güvence bedeli olarak belirtilmediği için olanaklı olmadığı görülmektedir” dedi. Tüketici derneklerinin katılımıyla dün basın toplantısı düzenleyen Yavaş özetle şunları söyledi:

AVUKATLARI GÖREVLENDİRDİK

“Hatırlarsanız doğalgaz sayaçları için alınan 300 dolarların nereye gittiği şu anda belli değildir. Bunun borçlusu da halen belli değildir. Dağıtıcı firma ile özel bir husumetimiz bulunmamaktadır. Sivil toplum kuruluşları ve tüketici dernekleri ile de işbirliği yapılarak belli başlı yakınma konuları tespit edilmiş, bunların hukuk zemininde giderilmesi, yargı denetiminden geçirilmesi için her türlü hazırlıklar yapılmış, avukatlar görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın şikâyetlerinin hızlıca çözülmesi için, Başkentgaz yönetiminde belediyenin temsilcisinin bulunması için gereken yasal süreç başlatılmış, konuya ilişkin başvuru EPDK’ya gönderilmiştir. Ankaralılardan bağlantı ve doğalgaz sayacı bedeli olarak 300 dolar tahsil edilmektedir. Ancak bu ücretin geri iadesinin güvence bedeli olarak belirtilmediği için olanaklı olmadığı görülmektedir.

Yavaş: 300 doların iadesi olanaklı değil

SAYAÇLAR ABONEYE AİT OLMALI

Aboneler tarafından geçmişte ödenmiş 300 doların, 150 dolarlık kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından sayaç bedeli olarak tahsil edildiği tespit edilmiştir. Sayaç bedeli olarak tahsil ettiğiniz zaman sayacın tüketiciye ait olması gerekmektedir. Halen 2019 yılı itibarıyla abonelerden sayaç ücreti ve doğalgaz bağlantı ücreti olarak 700 TL tahsil edilmektedir. Buna karşın önceden 150 doları ödemiş olan aboneler bile uygulamada sayaçlarının sahibi değildir. EPDK düzenlemelerindeki çelişkili hükümler ve şirket uygulamaları sonucu sayaçların dağıtıcı şirkete ait olduğu, şirketin aslında abonenin sahibi olduğu sayacı alıp götürebildiği görülmektedir. Bu amaçla öncelikle mevzuattaki çelişkili hükümlerin giderilmesi için EPDK’ya başvuruda bulunacağız, olumsuz cevap verilmesi halinde idari yargıda iptal davası açacağız.” İhtiyaç sahiplerine kömür dağıtmak yerine doğalgaz aboneliği sağlayacaklarını belirten Yavaş, doğalgaza yapılan zamların belediye hizmetlerine de yansıdığını söyleyerek, “Bununla ilgili açıklamayı ayrıca yapacağım” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş: 300 doların iadesi olanaklı değil hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Eylül 2019 tarihinde saat 15 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş: 300 doların iadesi olanaklı değil haberi güncellenecektir.

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