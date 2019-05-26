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Ankara Haberleri: Yarından itibaren Bilkent'te

ANKARA HABERLERİ

Yarından itibaren Bilkent'te

Sedat CENİKLİ
26.05.2019 - 09:49Son Güncelleme :

Yarın itibarıyla Şehir Hastanesi’nde hizmete vermeye başlayacak olan Numune Hastanesi’nin Sıhhiye’deki binası, hasta kabulüne kapatıldı. Taşınma çalışmalarının bugün tamamlanması planlanırken, tedavisi devam eden hastalar da ambulanslarla naklediliyor.

Sedat CENİKLİ

Ankara Numune, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, Bilken’teki Şehir Hastanesi’ne taşınması için üç ay önce başlayan çalışmalarda sona gelindi. Hastanenin Sıhhiye’deki tarihi binası, önceki gece hizmete kapandı. Bugün tamamlanacak çalışmalar için ilk olarak hasta kabulü durduruldu. Önceki gece hastanenin acil servisi, hasta girişine kapatıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren de yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, acil servis, poliklinikler ve hastanedeki tıbbi cihazlar Şehir Hastanesi’ne aktarılmaya başlandı. 

HASTALAR AMBULANSLARLA NAKLEDİLDİ

Tedavisi devam eden hastalar ise ambulanslar ile Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Gün boyu devam eden hasta nakli sırasında trafik ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Nakil için Ankara Bulvarı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir Yolu güzergâhı kullanıldı. Boşaltılan binadan hareket eden ambulanslar, polis eskortluğunda konvoy halinde ilerleyerek hastaları Şehir Hastanesi’ne nakletti.
Hürriyet Ankara, taşınma sebebiyle hasta kabulü ve hizmet sunumunun durdurulacağını hafta içi duyurmuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yarından itibaren Bilkent'te hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yarından itibaren Bilkent'te haberi güncellenecektir.

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