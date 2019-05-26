Yarından itibaren Bilkent'te

Ankara Numune, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, Bilken’teki Şehir Hastanesi’ne taşınması için üç ay önce başlayan çalışmalarda sona gelindi. Hastanenin Sıhhiye’deki tarihi binası, önceki gece hizmete kapandı. Bugün tamamlanacak çalışmalar için ilk olarak hasta kabulü durduruldu. Önceki gece hastanenin acil servisi, hasta girişine kapatıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren de yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, acil servis, poliklinikler ve hastanedeki tıbbi cihazlar Şehir Hastanesi’ne aktarılmaya başlandı.

HASTALAR AMBULANSLARLA NAKLEDİLDİ



Tedavisi devam eden hastalar ise ambulanslar ile Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Gün boyu devam eden hasta nakli sırasında trafik ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Nakil için Ankara Bulvarı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir Yolu güzergâhı kullanıldı. Boşaltılan binadan hareket eden ambulanslar, polis eskortluğunda konvoy halinde ilerleyerek hastaları Şehir Hastanesi’ne nakletti.

Hürriyet Ankara, taşınma sebebiyle hasta kabulü ve hizmet sunumunun durdurulacağını hafta içi duyurmuştu.