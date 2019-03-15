Yardım alan ailelerin çocuklarının servis ücretini biz ödeyeceğiz

Dün Ankara Umum Servisciler Odası’nda servis şoförü esnafı ve Saraykent Sanayi Sitesi ile Saraykent Keresteciler Sitesi üyeleriyle bir araya gelen Yavaş, özetle şu açıklamalarda bulundu:

“Belediye başkanın maaşından tutun, bütün hizmetlerin parasını sizlerden alıyoruz. Hal böyle olunca da kafamıza göre gidip, milyarca parayı gömmek yerine, oturup yapacağımız yatırımları sizlerle konuşarak yapmalıyız. Esnafla konuşup, ulaşımı planmamız lazım. 5-6 kişi ile değil. Herkesi toplayarak, herkesin altın çağı yaşayacağı şekilde çalışmamız lazım. Yardım alan ailelerin çocuklarının servis ücretini biz karşılayacağız. Dolayısıyla sizler daha fazla para kazanacaksınız. Amacımız şu, yardım alan ailelerin çocukları okusun, sizlerle de neyse ücreti konuşacağız her ay paranızı alacaksınız. Örnek olacağız tüm Türkiye’ye.”

KORSAN SERVİSLE MÜCADELE EDECEĞİZ

Şoförlerin “Plaka satılmasını istemiyoruz” taleplerine, “Plaka satılmasını istemiyorsanız, bundan sonra plaka satılmayacak” diye karşılık veren Yavaş, “Aday olduğum günden beri otobüscülerin, halk otobüscülerinin, taksicilerin sorunlarıyla ilgilenirim. Nüfus iki misli olmuş taksi ve minibüs sayısı hala aynı, herkes zarar ediyor. Burada bir yanlışlık olduğu belli. Korsan servisle mücadele ederiz. Sizlerin plakalarını Plaka Tanıma Sistemi’ne gireriz. Başkası girdiği zaman hemen yakalanır” diye konuştu.