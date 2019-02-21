Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Yozgatlılara seslenen Başkan Yaşar, “10 senedir sizin yararınıza olmayan hiçbir işe imza atmadım, atmayacağım da. Herkese eşit yaklaştım. Bana oy verdi vermedi ayrımı yapmadım. Cami de yaptım Cemevi de yaptım. Çünkü biz herkesin inancına, düşüncesine saygılıyız. Böyle bir anlayıştan geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır” ifadelerini kullandı.