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Ankara Haberleri: Yararınıza olmayan hiçbir işe imza atmadım

ANKARA HABERLERİ

Yararınıza olmayan hiçbir işe imza atmadım

Hürriyet Haber
21.02.2019 - 09:41Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Millet İttfakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile birlikte Yozgatlılarla buluştu.

Hürriyet Haber

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Yozgatlılara seslenen Başkan Yaşar, “10 senedir sizin yararınıza olmayan hiçbir işe imza atmadım, atmayacağım da. Herkese eşit yaklaştım. Bana oy verdi vermedi ayrımı yapmadım. Cami de yaptım Cemevi de yaptım. Çünkü biz herkesin inancına, düşüncesine saygılıyız. Böyle bir anlayıştan geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yararınıza olmayan hiçbir işe imza atmadım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Şubat 2019 tarihinde saat 09 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yararınıza olmayan hiçbir işe imza atmadım haberi güncellenecektir.

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