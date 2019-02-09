Özhaseki önceki gün Haymana Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen tesisler için ilçede düzenlenen toplu açılış törenine de katıldı. Özhaseki’ye AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ve Cumhur İttifakı Haymana Belediye Başkan Adayı Özdemir’de eşlik etti. Özhaseki törendeki konuşmasında Haymana’nın jeotermal su kaynaklarına dikkat çekerek, “Yapacağımız çalışmalarla buraya turist yağacak” dedi. Ankara’nın ve Haymana’nın ihtiyaçlarını bildiğini ve dersine çalışarak geldiğini belirten Özhaseki özetle şunları söyledi:

MERKEZDE NE VARSA İLÇE DE OLACAK

“İçme suyu şebekeleri tamamıyla yenilenecek, bu hızla devam edecek. Sıcak asfalt dökülecek. Çünkü soğuk asfalt öbür seneye akıyor. En güzel meydan düzenlemesini yapacağız. Benim size sözüm, Aile Yaşam Merkezi’nin en güzelini yapacağız. Değerli kardeşlerim işin özeti şu; şehir merkezinde ne varsa ilçe merkezlerde de olacak ki o merkezlerde yaşayan insanlar mutlu olsunlar. Niye şehirde var da bizde yok demesinler. En azından burada yaşayan insanlar geçimini sağlasınlar, bir başka yere göç etmesinler. Tarımın canlanması için de çalışmalar yapacağız. Allah’ın izniyle bu kırsal destekleri de buraya yönlendirip, burada tarımın canlanmasını, bir takım ürünler elde eden arkadaşlarımızın bunları satacak yerler yapmasını da sağlayacağız. Yapacağımız çalışmalarla buraya turist yağacak.”

‘ŞU SİYASİ GÖRÜŞTEN’ DİYE İŞTEN ATTIĞIM BİR ADAM YOK

Özhaseki, Akyurt’ta düzenlenen Bem-Bir-Sen’in 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Mehmet Özhaseki, belediye başkanı seçilmesi durumunda belediye işçilerinin işine son vereceği iddialarını gündeme getirdi. Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını, prensiplerinden hiçbir zaman ödün vermediğini vurgulayarak, “Benim ‘sağcı-solcu, şu siyasi görüşten’ diye işten attığım bir adam yok. Öyle bir günahım yok çok şükür. Olmaz; ancak 21 sene içerisinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar insanın işine son vermişsek, onlar da belediyenin hazinesinde gözü olanlardır. Onlarla savaşım var. Bunu hepimizin yapması lazım. Onun dışında kimsenin işine son vermedim” diye konuştu.

POPÜLİST SÖYLEMLERLE DEVAM EDİYOR

Öte yandan dün bir televizyon programına katılan Özhaseki, CHP’nin Adayı Mansur Yavaş ve sahadaki durumun sorulması üzerine özetle şunları kaydetti:

“Şahsıyla ilgili bir şey demiyorum. Ama projelerim üzerinden konuşurum. Biz adayız, Ankara gibi önemli bir şehrin adayıyız üstelik 5.5 milyon nüfusu var bu şehrin. Büyük bir çalışma yaptım projelerimi hazırladım herkese anlattım. Bakın bu da kitapçığı. Bu bir senet bunun altına imza attım. Bunu yapamazsam hesap sorulabilecek benden. 10 yıldır aday olan arkadaştan bir cümle duymadım. Popülist söylemlerle devam ediyor. Projeler açısından üzgünüm koca bir fiyasko var. Keşke başka partilerden aday çıksaydı da proje koysaydı ortaya projelerimizi yarıştırsaydık. İftiralarla, yalanlarla karalamalar yapıyor. Algı operasyonu ile hareket etmeye devam ediyor. Neymiş ‘ilerideyiz’ diyor. Bunlar bunu hep yapıyor.

Tanınmışlık oranında rakip (Mansur Yavaş) öndeydi. 10 senedir aday. Bana gelince insanlar yeni yeni tanımaya başlıyor, insanların bakış açılarındaki eksiklikleri gideriyoruz. Bir aydır arazideyim günde birçok toplantıya katılıyorum binlerce insan görüşüyorum gittiğimiz her yerde güzel diyaloglar oluyor. İnandıklarımı söylüyorum asla yalan söylemem neye inanıyorsam onu söylerim. İnsanların ilgisi giderek artıyor. Samimiyeti görüyorlar.”