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Ankara Haberleri: Yanmaktan Gece Kartalları kurtardı

ANKARA HABERLERİ

Yanmaktan Gece Kartalları kurtardı

Caner ÜNVER/DHA
23.01.2020 - 09:03 |Son Güncelleme :

Altındağ Gülpınar Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi’ndeki 2 katlı gecekondunun giriş katında, önceki gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Caner ÜNVER/DHA

Suriye uyruklu Salih Ataki ve ailesinin yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Yangını fark eden mahalle bekçileri, itfaiyeye haber verdi. Ardından evlerin kapılarını kıran bekçiler, içeride mahsur kalan Salih Ataki ile üst katta yaşayan Ali, İlhan ve Türkan Çelik’i dışarı çıkardı.

Yanmaktan Gece Kartalları kurtardı

KARTON VE TAHTALAR TUTUŞTU

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken yangında Suriyeli Salih Ataki’nin yaralandığı, diğer 3 kişinin ise dumandan etkilendiği belirlendi. Ataki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen kişiler ise ambulansta müdahale edildi. 2 katlı gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangının evin giriş katındaki yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yapan Ataki’nin evindeki karton ve tahtaların tutuşmasıyla çıktığı belirlendi. 

Yanmaktan Gece Kartalları kurtardı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yanmaktan Gece Kartalları kurtardı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ocak 2020 tarihinde saat 09 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yanmaktan Gece Kartalları kurtardı haberi güncellenecektir.

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