Yanmaktan Gece Kartalları kurtardı

Suriye uyruklu Salih Ataki ve ailesinin yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Yangını fark eden mahalle bekçileri, itfaiyeye haber verdi. Ardından evlerin kapılarını kıran bekçiler, içeride mahsur kalan Salih Ataki ile üst katta yaşayan Ali, İlhan ve Türkan Çelik’i dışarı çıkardı.







KARTON VE TAHTALAR TUTUŞTU



Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken yangında Suriyeli Salih Ataki’nin yaralandığı, diğer 3 kişinin ise dumandan etkilendiği belirlendi. Ataki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen kişiler ise ambulansta müdahale edildi. 2 katlı gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangının evin giriş katındaki yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yapan Ataki’nin evindeki karton ve tahtaların tutuşmasıyla çıktığı belirlendi.







