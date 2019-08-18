Yağış ve rüzgâr minareyi yıktı

Haymana’nın Tepeköy Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış ve rüzgâr, caminin minaresini yıktı. 55 metre uzunluğundaki minare, telefon santralinin üzerine düştü. Minarenin yıkılması sonucu caminin bir kısmı da zarar gördü. Ayrıca, şiddetli rüzgâr nedeniyle birçok elektrik kablosunun koptuğu mahalleye elektrik de verilemedi.
ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ
Nallıhan’da aniden bastıran kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmurdan dolayı Nallıhan’ın Kabaca Köyü’nde yolları ve tarlaları su basarken bazı ürünler de zarar gördü. İHA
İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Kırıkkale’de önceki akşam saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı. Esnaf, kendi imkânları ile suları temizlemeye çalıştı. DHA
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