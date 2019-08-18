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Ankara Haberleri: Yağış ve rüzgâr minareyi yıktı

ANKARA HABERLERİ

Yağış ve rüzgâr minareyi yıktı

Hürriyet Haber
18.08.2019 - 14:18Son Güncelleme :

Ankara’nın Haymana ve Nallıhan ilçelerini sağanak vurdu. Haymana’da yağış ve rüzgâr nedeniyle minare yıkıldı. Nallıhan’ın Kabaca Köyü’nde yolları ve tarlaları su bastı.

Hürriyet Haber

Haymana’nın Tepeköy Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış ve rüzgâr, caminin minaresini yıktı. 55 metre uzunluğundaki minare, telefon santralinin üzerine düştü. Minarenin yıkılması sonucu caminin bir kısmı da zarar gördü. Ayrıca, şiddetli rüzgâr nedeniyle birçok elektrik kablosunun koptuğu mahalleye elektrik de verilemedi.

Yağış ve rüzgâr minareyi yıktı

ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

Nallıhan’da aniden bastıran kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmurdan dolayı Nallıhan’ın Kabaca Köyü’nde yolları ve tarlaları su basarken bazı ürünler de zarar gördü. İHA

Yağış ve rüzgâr minareyi yıktı

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kırıkkale’de önceki akşam saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı. Esnaf, kendi imkânları ile suları temizlemeye çalıştı. DHA

Yağış ve rüzgâr minareyi yıktı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yağış ve rüzgâr minareyi yıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yağış ve rüzgâr minareyi yıktı haberi güncellenecektir.

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