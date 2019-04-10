Batıkent Turgut Özal Mahallesi’nde önceki akşam 13 sokak köpeğinin zehirli tavuk etiyle öldürülmesi tepki çekerken, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip kurarak, olayı çok yönlü araştırmaya başladı. Polis, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarından 3 şüpheli tespit etti. Yapılan kamera incelemesinde, köpeklerin öldürüldüğü bölgede oturan Levent Ö.’nün, 2 kişiye para ve içinde zehirli etlerin olduğu 2 poşet verdiği belirlendi. Evinde gözaltına alınan Levent Ö., ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, köpeklerin görüntülerde görülen diğer 2 kişi tarafından zehirlenmiş olabileceğini ve o kişileri de tanımadığını iddia etti. Para karşılığında köpekleri zehirledikleri değerlendirilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, görüntülerde belirlenen ve kimlik bilgilerine ulaşılan 2 kişiyi yakalamak için birçok adrese baskın yaptı.

EKİPLER GECE BÖLGEYİ TARADI

Yenimahalle Belediyesi ekipleri de gece saatlerinde projektör lambalarla olayın yaşandığı bölgede çalışma yaptı. Ekipler, sokak hayvanlarına zarar verebilecek maddelere karşı alanı taradı. Çok sayıda hayvansever de sosyal medya üzerinden #batıkenttekatliamvar etiketiyle olaya tepki gösterdi.

6 KÖPEK KLİNİKTE TEDAVİ ALTINDA

Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, “Vicdansızlar, bugün burada 13 köpeğimizi katletti. 6 köpeğimiz klinikte, 7 köpeğimiz de kayıp, bulamıyoruz. Bu insanlarda Allah korkusu yok. Bunların tek anlayacağı şey idari işlemlerdir. Hayvanları katledenlere hapis cezası gelmeli” dedi. Hayvansever Ali Şahan, “Hayvanlar, ağzından köpükler çıkartıp birkaç saniye içinde olduğu yere yığıldı ve öldü. Biz bunları bırakan aracı sitelerin güvenlik kameralarından bizzat gördük. Burada yaşanan olay insanları tedirgin etti” diye konuştu.

HAYVAN ÖLDÜRMEKLE İNSAN ÖLDÜRMENİN FARKI YOKTUR

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, sokak köpeklerinin zehirlenerek katledilmesiyle ilgili, “Yaşanan katliamı şiddetle kınıyoruz. Hayvan öldürmekle insan öldürmenin arasında fark yoktur. Devlet, acilen bu sorunu milli mesele haline getirmeli ve geniş kapsamlı bir toplantı yapmalıdır. TBMM’de bekleyen Hayvan Hakları Kanunu’nu acilen yasalaştırın. Hayvana şiddet uygulayan istisnasız herkes en ağır şekilde cezalandırılsın. İnsan öldüren bir kişi hangi şekilde yargılanıyorsa, hayvan katleden insanlarda o şekilde yargılansınlar. Olayın faillerinin bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayça Gözde ÇETİN

VAHŞETİ YAPANLARI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Yaşanan katliamın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar konuyla ilgili Twitter hesaplarından açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent’teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler.” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir.” Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: “Belediyemiz ekipleri ile, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, emniyet ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve HayKonfed yetkilileri işbirliği ile bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve gerekli işlemlerin yapılması için çalışılmaktadır.

Konunun sonuna kadar takipçisi olarak, emniyet birimleri ile işbirliği içerisinde bu vahşeti yapanları en kısa sürede ortaya çıkaracağız.”