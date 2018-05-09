Validen ‘sahte vali’ uyarısı

Bazı iş adamları, müteahhitler ile vatandaşları arayıp, kendisini ‘Ankara Valisi’ olarak tanıtarak, hayır kuruluşlarına yardım isteyen dolandırıcılara itibar edilmemesini isteyen Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal medyadan vatandaşları uyardı. Twitter hesabından bir tweet atan Vali Topaca şu uyarıda bulundu:

YARDIM GÖRÜNÜMLÜ DOLANDIRICILIK

“Dolandırıcı olduğunu düşündüğüm bazı kişilerin 0553 178 32 13 numaralı telefondan iş adamlarını müteahhitleri ve vatandaşlarımızı arayarak, kendilerini Ankara Valisi gibi tanıttıktan sonra hayır kuruluşlarına yardım istiyormuş gibi dolandırıcılık yaptıkları anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından, bu kişilere itibar etmemelerini, böyle bir durumda karşılaştıkları taktirde, Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün 0312 306 66 06 numaralı telefonuna veya polise haber vermelerini istirham ederim.

TESPİTLERİ YAPTIRIYORUZ

Vali Topaca Keçiören’de katıldığı bir programda, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu da “Türkiye’de bazı kişiler bunu alışkanlık ve meslek haline getirmiş. Bu işi yapanları takip ediyoruz. Benim ismimi kullanarak Ankara’daki bazı iş adamlarını arayan kişilerle ilgili tespitleri yaptırıyoruz. Ankara dışından genelde sahte isimler üzerine alınmış numaralarla bunu yapıyorlar. Vatandaşların bu tür konularda duyarlı olması, adı geçen kurumdaki yönetici ile görüşüp, teyit etmesi gerekli” ifadelerini kullandı.