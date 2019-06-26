Uyuma, ihbar et

Kızılay Güvenpark’ta açılan stantta, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yeşilay ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından vatandaşlara uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı. “Uyuma, İhbar Et” uygulaması ve WhatsApp ihbar hattına dair açıklamalarda da bulunulan stantta, ihbarcıların kimliklerinin gizli tutulduğu anlatıldı.