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Ankara Haberleri: Uyuma, ihbar et

ANKARA HABERLERİ

Uyuma, ihbar et

AA
26.06.2019 - 15:20Son Güncelleme :

Başkent’te, “Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü” dolayısıyla uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı.

AA

Kızılay Güvenpark’ta açılan stantta, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yeşilay ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından vatandaşlara uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı. “Uyuma, İhbar Et” uygulaması ve WhatsApp ihbar hattına dair açıklamalarda da bulunulan stantta, ihbarcıların kimliklerinin gizli tutulduğu anlatıldı. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Uyuma, ihbar et hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Haziran 2019 tarihinde saat 15 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Uyuma, ihbar et haberi güncellenecektir.

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