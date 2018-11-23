Usulsüz kullanıma para cezası

EGO yetkilileri; yaşlı, engelli ve görevlilere verilen serbest kartlarla, öğrencilere verilen indirimli kartların hak sahipleri dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde, hem kullananlara hem de kartını kullandıranlara idari para cezası uygulandığı bilgisini verdiler.

Usulsüz kart kullanıldığının ortaya çıkması durumunda bu kartlara el konulurken, bu kişiler hakkında yasal işlem de başlatılıyor. Yetkililer 2015’te sayıları 3 bin 755’e kadar yükselen usulsüz Ankarakart kullanıcılarının 2018’de 525’e düştüğü bilgisini verdi.