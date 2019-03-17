Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, dün, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Çanakkale Şehitleri’ni Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü kutlama etkinliği ile Sincan’da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Sincan’nın sorunlarının çözülmediğini söyleyen Yavaş, “Torba torba oyları verdiniz. ‘Üçlü olsun güçlü olsun’ dendi ama hangi sıkıntınız çözüldü? Banliyo treni benim projemdi. Sorunlar aynı. Üniversite mutlaka Sincan’a gelecek. Elinizi vicdanınıza koyup, oynuzu kullanacaksınız. Aday oldum, yine bin bir türlü iftiralar devam ediyor. İstediğiniz tuzağı kurun Allah’ın da bir hesabı var. Ankara halkı Mansur Yavaş’ı sahiplenmiştir. Biz kirli siyaset yapmayacağız. İstediğinizi yapın korkmuyoruz sizden” dedi.

YAN YANA GETİR, KİMİN PROJESİ YOK

Yavaş, rakibi Mehmet Özhaseki’nin ‘Projesi yok’ sözlerinin hatırlatılması üzerine ise, “Bak bakalım elindeki projelerle kendininkileri yan yana getir. Kimin projesi yok? Boşa geçecek zaman yok. Ülkede kriz var. İşsizliği ortadan kaldırmak gerek” ifadelerini kullandı. Özhaseki’nin plaj projesiyle ilgili eleştirilerde bulunan Yavaş, “Çılgın projemiz yok. ‘İkide bir projesi yok’ deyip duruyorlar. Onlar proje deyince çılgın projelerden anlıyorlar. Ankara’ya deniz getirecekmiş, Mavi Plaj. Gerçekten bu kadar kriz, işsizlik varken ne plajı?” diye konuştu.

YARIN İTİRAZ EDECEK

Sahte senet suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenmesine, yarın itirazda bulunacağını belirten Yavaş, “Benimle ilgili ‘Dava açıldı’ deniyor, henüz açılan bir dava yok. Savcılık bir yıl incelemiş sonrada ‘böyle olay yoktur’ demiş. Ancak ben tekrar aday olunca Adalet Bakanlığı tekrar yazı yazıp incelensin dedi. Pazartesi(yarın) oraya itirazımızı yapacağız. Korkmuyoruz. 10 puan farkla geleceğiz” ifadesini kullandı.

İTİBARSIZLAŞTIRMA GAYRETİNE GİRİŞECEKLER

Öte yandan dün de bir yazılı açıklama yapan Yavaş, şunları aktardı:

“Buradan uyarıyorum. Yeni ayak oyunları ve entrikalarla seçime ve Ankaralıların hür iradesine müdahale hazırlıkları söz konusudur. Seçimlere iki hafta kala hüküm giymiş bir suç makinesi üzerinden sonuç alamayanların, şimdi de yargıyı alet ederek ‘itibarsızlaştırma’ gayretine girişeceklerine dair kuvvetli delillere sahibiz. Seçmenlerin hakemliğinden korkanların ve sahadan gelen kötü sonuçlarla paniğe kapılıp hukuk dışı yollarla çare arayanların zavallılığı sonuç vermeyecektir.”