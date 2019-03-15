Turistik merkeze dönüşecek

Kanyonu doğal dokuya zarar vermeden düzenleyeceklerini anlatan Köse şöyle konuştu: “650 bin nüfusuyla Ankara’nın dördüncü büyük ilçesi olan Mamak’ın turizmde de gözde olması için projeler hazırladık. Hayata geçireceğimiz turizm odaklı projelerle ilçemizi, insanların gezip görmek, eğlenmek ve dinlenmek için tercih edecekleri cazibe merkezi haline getireceğiz. Ankara’da ilk olacak iki büyük projeden biri Ekoköy, diğeri ise Kıbrıs Kanyonu.

BİNLERCE YILDA OLUŞMUŞ DOĞA HARİKASI

Kıbrıs Kanyonu Mamak’ta, binlerce yılda oluşmuş bir doğa harikası. Bu Kanyonu gün yüzüne çıkaracağız sadece doğa sporlarının değil sosyal ve kültürel etkinliklerin de yapıldığı bir turistik merkeze dönüştüreceğiz. Doğal güzelliği ile ön plana çıkacak olan Kıbrıs Kanyonu projesi ile Mamak turizm destinasyonunda önemli bir durak haline gelecek.

EKOTURİZME YENİ BİR YORUM GETİRECEK

Ekoköy projemizde de gölet, meyve-sebze bahçeleri, tarihi köy evleri, yürüyüş ve koşu yolları, kamp alanları, belediyemizin ihtiyacı olan bitki üretim merkezi, lavanta bahçeleri ve ekoloji okulu bulunacak. Vatandaşlarımızın kullanımına açık, günü birlik sosyal donatı alanlarından oluşan rekreasyon alanı yapacağız. Özellikle çocuklarımızın Ankara içerisinde nefes alacakları yaşayan köyümüz, ekoturizme de yeni bir yorum getirecek. Vatandaşlarımız bir taraftan organik beslenirken bir taraftan da tarihi köy evleri ve lavanta bahçeleri arasında yürüyüş yapacak.”