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Ankara Haberleri: Tunus 1’inciliği Tokyo kapısını açtı

ANKARA HABERLERİ

Tunus 1’inciliği Tokyo kapısını açtı

Hürriyet Haber
03.07.2019 - 13:46Son Güncelleme :

Görme engelli milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu, 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışları’nın Tunus ayağında birinciliği kazandı.

Hürriyet Haber

Yenimahalle Belediyesi’nin görme engelli milli sporcusu Sevda Kılınç Çırakoğlu, 43 ülkeden, tüm engel gruplarından 344 sporcunun katıldığı 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışları’nın 7. etabı olan Tunus müsabakalarında 1500 metre koşusunu, 4.59.00 derecesi ile koşarak 1. oldu. Tunus’ta sergilediği başarılı yarışın ardından aldığı dereceyle paralimpik oyunlar barajını geçerek, kota almayı başaran milli sporcu, 25 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na katılmaya hak kazandı.

TÜRKİYE REKORU KIRDI

Tunus’ta gerçekleştirdiği performans ile zor bir rekora imza atan Çırakoğlu, Türkiye’de 1500 metreyi 5 dakikanın altında koşan ilk görme engelli kadın sporcu unvanının sahibi oldu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tunus 1’inciliği Tokyo kapısını açtı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tunus 1’inciliği Tokyo kapısını açtı haberi güncellenecektir.

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