Tunus 1’inciliği Tokyo kapısını açtı

Yenimahalle Belediyesi’nin görme engelli milli sporcusu Sevda Kılınç Çırakoğlu, 43 ülkeden, tüm engel gruplarından 344 sporcunun katıldığı 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışları’nın 7. etabı olan Tunus müsabakalarında 1500 metre koşusunu, 4.59.00 derecesi ile koşarak 1. oldu. Tunus’ta sergilediği başarılı yarışın ardından aldığı dereceyle paralimpik oyunlar barajını geçerek, kota almayı başaran milli sporcu, 25 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na katılmaya hak kazandı.
TÜRKİYE REKORU KIRDI
Tunus’ta gerçekleştirdiği performans ile zor bir rekora imza atan Çırakoğlu, Türkiye’de 1500 metreyi 5 dakikanın altında koşan ilk görme engelli kadın sporcu unvanının sahibi oldu.
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