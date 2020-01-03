Tiyatro sahnelerinde yeni yıl heyecanı

Tek kişilik oyunlardan görkemli dekorları ve kalabalık kadrosu bulunan yapımlara kadar çok sayıda eser, izleyiciye masalsı bir dünyanın kapılarını açacak. Ocak ayının ilk iki haftasında Ankaralıların karşısına çıkacak oyunlardan bazıları ise şu şekilde:

Oksimoron, 3-4 Ocak, Tatbikat Sahnesi

Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği, Emre Karayel’in tek başına rol aldığı oyun, bir ayrılık hikâyesi üzerinden kadın-erkek ilişkilerini sorguluyor.

Emanet-Bir İnancın Destanı, 7 Ocak, Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Hasan Özaşlamacı’nın yazıp yönettiği, Doruk Şengezer, Sinem Akyüz, Nagihan Yıldız, Yeliz Kömürcü ve Barış Demirtürk’ün rol aldığı yarı belgesel türündeki oyun, Atatürk’ün biyografisini anlatıyor.

Bandırma Vapuru, 9 Ocak, Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Kosta Kortidis’in yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunda Akın Kaplan, Ali Karagöz, Alişan Özkan, Aslı Çelebi, Bahadır Cihat Aygen, Emre Buldum, Merve Akaydın, Okan Şevket Duman, Özdemir Çiftçioğlu ve Sinan Çelik’in yer aldığı oyun, Mustafa Kemal Atatürk’ü 9. Ordu Müfettişi olarak kurmayları ile birlikte İstanbul’dan Samsun’a getiren Bandırma Vapuru ve o süreçte yaşananları anlatıyor.

Orada Duruverseydi Zaman, 9 Ocak, MEB Şura Salonu

Pınar Ayhan’ın müzikli anlatımıyla sahneye konan eserde, 100 yıllık Türkiye tarihi anlatılıyor. Oyunda Karadeniz Vapuru, Çanakkale Savaşı’na dair birkaç hikaye, Özsoy Operası ve Köy Enstitüleri gibi Cumhuriyet tarihinin önemli anları ve gelişmeleri yer alıyor.

Koleksiyoncu, 10 Ocak, Farabi Sahnesi

Ünlü oyuncu Berkan Şal ve Özbir Erciyas’ın sahneye koyduğu oyun, bir mezar kazıcısı ve yeni ölmüş birinin gömülene kadarki süreçte sohbetlerini içeriyor.

Sevmekten Öldü Desinler, 11 Ocak, Panora Sanat Merkezi

Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin, Canan Atalay, Ceren Taşçı gibi iddialı bir oyuncu kadrosuyla sahneye konan oyunda İstanbul’un kenar mahallelerinde yaşayan Gönül, Mustafa, Hamdi, Sevda, Ahmet’in hikayesi ve asla kaybolmayacak hayalleri anlatılıyor.

Azınlıkta Kaldık, 11 Ocak, MEB Şura Salonu

Uğur Yücel’in tek kişilik performansla sahneye koyduğu eserde, sanatçı kendi kişisel tarihinden ülke tarihine yayılan hikayeler anlatıyor.

Neyzen, 12 Ocak, Şinasi Sahnesi

Eserde, Türkiye’nin en büyük taşlama ustalarından olan Şair Neyzen Tevfik Kolaylı’nın yaşam öyküsü, Burak Sergen’in tek kişilik performansıyla sahneye taşınıyor.

Bir Delinin Hatıra Defteri, 12-13-14 Ocak, Tatbikat Sahnesi

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu oyunda, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanlar konu ediliyor.

Hanım & Efendi, 13 Ocak, Çankaya Sahne

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci’nin sahne aldığı ‘Hanım & Efendi’, kadın ve erkek ilişkisinde hepimizin başından geçen olayları, mizahi bir dille anlatıyor.

Bir Delinin Hatıra Defteri, 14 Ocak, Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Gogol’un ölümsüz eseri Bir Delinin Hatıra Defteri, Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği ve tek kişilik performansla sahneye koyduğu haliyle Ankaralılarla buluşacak.

Don Kişot’um Ben, 14 Ocak, MEB Şura Salonu

Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda Emrah Eren’in oturduğu oyunda, Don Kişot ve silahtarı Sancho Panza’nın maceraları anlatılıyor.

Plastik Aşklar, 15 Ocak, Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Usta oyuncu Oya Başar ve başarılı oyuncu Begüm Birgören’in sahneye koyduğu eserde, tamamen zıt karakterde iki kadının aynı adam çevresinde yan yana gelmesi ile gelişen olaylar anlatılıyor.