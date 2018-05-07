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Ankara Haberleri: Temizlik ve onarım bizden yardımlar Valilikten

ANKARA HABERLERİ

Temizlik ve onarım bizden yardımlar Valilikten

Murat YILMAZ
07.05.2018 - 18:39Son Güncelleme :

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören’de önceki gün etkili olan sağanak yağış ve su baskınları sonucu hasar gören evlerin temizlik ve onarımlarını belediye olarak kendilerinin yapacaklarını söyledi.

Murat YILMAZ

Kaymakamlık bünyesinde zarar tespit komisyonu kurulduğunu belirten Başkan Ak, maddi yardımların da Valilik organizasyonuyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Mustafa Ak çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

HASAR TESPİT KOMİSYONU KURULDU

“Olayın hemen arkasından Büyükşehir ve Keçiören Belediyesi ekipleri su tahliyesi ile ilgili çalışmaları yaptılar. Şu anda su ile alakalı ve sel nedeniyle atık kalmadı. Dün (önceki gün) gece kaymakamlıkta hasar tespit komisyonları kuruldu. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD, Keçiören Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve emniyetten ekipler komisyonlarla tespit yapıyorlar. Hasar tespitleri yapılan evlerin temizliğini de Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü gerçekleştiriyor.

PALYATİF TEDBİRLER DE UYGULANACAK

Hemen arkasından Fen İşleri Müdürlüğü tamir, tadilat ve onarımları yapacak. Hasar tespitleri tamamlanmış yerlere yapılacak yardımları da Valilik organizasyonuyla devletimiz vatandaşlara en kısa zamanda ulaştıracak. Alt yapı ile ilgili bazı bölgelerimizde lokal sıkıntılar söz konusu olabilir. Bununla ilgili de araştırmaları ASKİ şu anda gerçekleştiriyor. Rögar ve kanal temizliklerini yapıyorlar. Ama böyle bir yağış her ne olursa olsun alt yapı ne kadar sağlam olursa olsun sellere ve ani bakınlara neden olabiliyor. Gelecekte bununla ilgili sıkıntılar yaşanmaması için palyatif tedbirler de uygulanacak. Özellikle Keçiören’de kot altı evler çok fazla. Kot altındaki su tahliyeleri oldukça güç oluyor. Su baskınları böyle hasarlara neden olabiliyor. En büyük tesellimiz can kaybının ve yaralanma olmaması. Mal kayıplarıyla ilgili de tazminatlar ödenecek.”

Etiketler: ANKARA , Yardım

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