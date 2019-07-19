Teleferikte 2 günlük bakım

Konuyla ilgili EGO Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde duyuru yayınlarak, bu iki günlük sürede ulaşımın ring otobüsleriyle sağlanacağı açıklandı. Duyuruda, “Teleferik hattımız motor bakım çalışması nedeniyle 19-20 Temmuz tarihleri arasında tamamen kapalı olacaktır. Teleferiği kullanan yolcularımız ulaşımlarını, ring otobüs seferleri ile yapabileceklerdir. Halkımıza duyurulur” ifadeleri yer aldı.



2 İSTASYONDA ÇALIŞMA SÜRECEK



Çalışmalar sebebiyle bugün de kapalı olan teleferik hattı, yarın itibarıyla seferlerine devam edecek. Ancak, önceden duyurusu yapılan ve 8 Temmuz’da başlayan 3 ve 4’üncü istasyonlardaki çalışmalar 2 Ağustos’a kadar sürecek. Bu süreçte yalnızca 1 ve 3’üncü istasyonlar arasında hizmet verilecek. Tam kapsamlı olarak hizmet vermeye ise 3 Ağustos’ta başlanması planlanıyor.