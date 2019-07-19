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Ankara Haberleri: Teleferikte 2 günlük bakım

ANKARA HABERLERİ

Teleferikte 2 günlük bakım

Hürriyet Haber
19.07.2019 - 15:36Son Güncelleme :

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı, 3 ve 4’üncü istasyonlar arasında bakım çalışması devam ederken, dün, iki gün sürecek motor bakım çalışması sebebiyle tamamen hizmete kapatıldı.

Hürriyet Haber

Konuyla ilgili EGO Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde duyuru yayınlarak, bu iki günlük sürede ulaşımın ring otobüsleriyle sağlanacağı açıklandı. Duyuruda, “Teleferik hattımız motor bakım çalışması nedeniyle 19-20 Temmuz tarihleri arasında tamamen kapalı olacaktır. Teleferiği kullanan yolcularımız ulaşımlarını, ring otobüs seferleri ile yapabileceklerdir. Halkımıza duyurulur” ifadeleri yer aldı. 

2 İSTASYONDA ÇALIŞMA SÜRECEK

Çalışmalar sebebiyle bugün de kapalı olan teleferik hattı, yarın itibarıyla seferlerine devam edecek. Ancak, önceden duyurusu yapılan ve 8 Temmuz’da başlayan 3 ve 4’üncü istasyonlardaki çalışmalar 2 Ağustos’a kadar sürecek. Bu süreçte yalnızca 1 ve 3’üncü istasyonlar arasında hizmet verilecek. Tam kapsamlı olarak hizmet vermeye ise 3 Ağustos’ta başlanması planlanıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Teleferikte 2 günlük bakım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Teleferikte 2 günlük bakım haberi güncellenecektir.

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