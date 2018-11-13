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Ankara Haberleri: Teknolojik ürünler görücüye çıktı

ANKARA HABERLERİ

Teknolojik ürünler görücüye çıktı

AA
13.11.2018 - 09:32Son Güncelleme :

Girişimcilerin teknoloji odaklı ürünlerini yatırımcılarla bir araya getiren TechAnkara Proje Pazarı açıldı.

AA

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, ATO Congresium'da 8'incisi düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı, 102 stanttaki teknoloji odaklı ürünlerle girişimcileri buluşturdu. Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler ve Ar-Ge kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarıyla düzenlenen organizasyonda, ileri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı inovatif ürünlerin ticarileşmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

7 GİRİŞİMCİYE ÜCRETSİZ OFİS

Etkinliğe katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, teknoloji tüketicisi bir ülke olmaktan çıkarak teknoloji üreticisi olmak için icat yapan girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ise bu yılki etkinliğe çeşitli illerden 482 projenin başvuruda bulunduğuna dikkati çekerek, jüri değerlendirmesiyle 105 projenin sergilendiğini aktardı. Başarılı projelerden birinciye 40 bin lira, ikinciye 25 bin lira, üçüncüye 15 bin lira ticarileşme desteği sağlanacağını ifade eden Şayık, "7 girişimcimiz Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgeleri ve kuluçka merkezlerinde ücretsiz ofis imkanına kavuşacak. Ayrıca 3 girişimcimiz, toplam 50 bin lira değerinde Turkcell Arıkovanı Özel Ödülü'ne sahip olacaktır" diye konuştu. 

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