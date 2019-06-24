Tarihi ayıba müdahale

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi ve turistik adreslerinden olan Ankara Kalesi’nin surlarına yazılan yazıları özel makine ve yöntemlerle temizledi. Tarihi duvarlara duyarsız kişiler tarafından sprey boya ile yazılan yazıları silen Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, görsel kirliliği ortadan kaldırırken, yazılarla duvarlara zarar veren vatandaşları da uyardı.

ÜÇ AYRI YÖNTEM KULLANILDI

Yazılarla kirletilen kale surlarını saf aseton, özel boya sökücü sıvı ve buhar makinesi kullanarak temizleyen ekipler, yoğun bir mesai harcadı. Üç ayrı yöntem kullanılarak yürütülen çalışmalar sonucunda tarihi dokuya zarar vermeden yazıların silinebildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Turizmin göz bebeği olan Ankara Kalesi’nin surlarının ve duvarlarının boyanmaması için vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.

HAFTALIK OLARAK TEMİZLENİYOR

Ankara Kalesi’nde Büyükşehir Belediyesi Saha Kontrol ekipleri bir yandan rutin temizlik çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütüyor. Kale içerisinde tarihi dokuya ve eserlere zarar vermeyen kimyasallarla temizlik çalışması yürüten ekipler, meydana gelen olumsuzluklara da müdahale ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Ankara Kalesi ve çevresi özel temizlik malzemeleri ile haftalık olarak detaylı bir şekilde temizlenerek, yıkanıyor.

YENİDEN KİRLETİLMESİNE İZİN VERİLMEMELİ

Hürriyet Ankara, 2 yıl aradan sonra vandalların hedefi olan Ankara Kalesi’ndeki ayıbı, 22 Haziran’da ‘Tarihe ayıp devam ediyor’ manşeti ile yeniden gündeme getirmişti. Turistler, “Temizlenmeden önce manzara çok daha kötüymüş ama bu kadar emek verilip temizlendikten sonra yeniden kirletilmesine izin verilmemeli” çağrısında bulunmuştu.