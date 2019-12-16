Tabelayı değiştirip şehre döndüler

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) Başkanı Aydın Erkoç, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi kararıyla 2016 yılında şehir dışına çıkma zorunluluğu getirilen otomobil satış galerilerinin, yeniden şehre dönmeye başladığını söyledi. Subayevleri, Emek ve Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nı işaret eden Erkoç, “Buralara gidin gezin. Tabelada sigortacı, muhasebeci veya gayrimenkul yazmış, kapısı araba dolu. Araba alıp satıyorlar” dedi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine denetimlerini artırmaları yönünde çağrı yapan Erkoç şunları söyledi:

DENETİMSİZLİK ZEMİN HAZIRLADI

“Belediyenin meclis kararı unutuldu. Şu anki belediyelerimiz ilçeler de dahil hiç birisi denetleme görevini yerine getirmiyor. Bu kadar insan şehrin 30-40 kilometre dışına gidip, borç altına girerek yatırım yaptı. Belediyeler takip edip iş yerlerine gitse bu sorunu çözer. Subayevleri’nde cadde ve sokaklar galericilerin yıkadığı arabalar yüzünden su içinde. 3 yıl önce sorunun çözülmesi için önemli noktadaydık. Sorun çözülmeye başlamıştı ama denetimsizlik yeniden şehir içi galericilerin sayısının artmasına zemin hazırladı.

YASAĞA UYAN MAĞDUR OLUYOR

Burada kurala uyan, yasağa uyan mağdur oluyor. Oradaki vatandaşın suçu nedir? Çoğu evini barkını sattı, borç harç orada dükkân aldı. En çok Çankaya bölgesinde, Emek ve Keçiören’de ise Subayevleri tarafında faaliyet gösteriyorlar. Bir de Havalimanı Yolu üzeri Ömer Halis Demir Bulvarı’nda açılan yerler var. Kaldırımlar yeniden arabalarla taşmış durumda. Konya Yolu’ndaki bazı plazalarda ise üst katta ofis açmış, otoparkında araba alıp satıyor.”

OTONOMİ’DEN YENİDEN ŞEHİR MERKEZİNE DÖNENLER VAR

Aynı zamanda Otonomi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten Erkoç, 3 yıl önce meclis kararına uyarak OTONOMİ’den dükkân kiralayan firmaların da yeniden şehir merkezine yöneldiğine dikkat çekerek, “Kiracıların bazıları OTONOMİ’den çıkıp gitmeye başladı. Şehir içinde bir noktaya taşınacaklar. Tabelalarını takmışlar. Şehrin göbeğinde ben gelip geçerken görebiliyorum. OTONOMİ’de kiracı olarak duran insanlar, ‘Her gün ben niye 40 kilometre yol masrafı yapıyorum’ diyor. ‘Şehrin içinde dükkân tutarım, oraya veririm’ demeye başladılar. Burası bir kişinin yeri değil, milli bir servettir. Şehrin trafiğini, kaldırımdaki araba kirliliğini rahatlatmış bir projedir” diye konuştu.

SİNCAN BELEDİYESİ YASAĞA RAĞMEN RUHSAT VERİYOR

Sincan Belediyesi’nin ABB Meclis kararına uymadığını ve ilçede oto galericilik yapmak isteyen firmalara ruhsat verdiğini iddia eden Erkoç, “Sincan Belediyesi olarak bırakın denetleme yapmayı, meclis kararını delmiş durumdalar. Genelge ve Büyükşehir Meclis kararı olmasına rağmen izin verdiler. Tekrar şehrin içinde galerilerin açılmasına müsaade etmek çok büyük yanlıştır” dedi.

15 OCAK 2016’DA MECLİS KARARI ALINDI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Ocak 2016’daki toplantısında ikinci el oto alım satımı yapan oto galerilerinin 1 Mart 2016 tarihine kadar Akyurt’taki iş yerlerine (OTONOMİ) taşınması kararı alınmıştı. Kararda, Ankara’da ikinci el oto alım satımı yapan iş yerlerinin yaygınlaştığı, apartmanların giriş katlarının oto galerileri tarafından kiralandığı, araçların da yol kenarlarında, kaldırımlarda ve yollarda sergilenmesi nedeniyle yayaların kaldırımlarda rahat yürümesinin ve trafiğin sağlıklı akışının engellendiği belirtilmişti. 1 Mart 2016’ya kadar kent merkezinin dışına taşınmayan oto galerilerinin ruhsatlarının iptal edileceği, iş yerlerinin de mühürleneceği açıklanmıştı.