Süpürge uçmaya başladı

Opera Sahnesi’nde bu yıl “Hikayem 22.0” temasıyla düzenlenen festival ödül töreninin sunuculuğunu tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar üstlendi. Gecede Bilge Olgaç Onur Ödülleri’ne sinema ve tiyatro sanatçıları Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk layık görüldü. Sumru Yavrucuk ödülünü, yazar Meena Karnik’in elinden aldı. Ayla Algan’a ödülünü FIPRESCI üyesi Sarah Skoric takdim etti. Ayla Algan, “Buraya gelmem mucize. Yatıyordum, rahatsızdım. Allah bana güç verdi ve ödülümü aldım. 22 yıldır bu festivalin yapılması çok hoşuma gitti. İyi ki bugünü gördüm. Bütün çabamı harcadım ve buraya geldim, bu başarım da biyografime girdi” dedi.

İŞİMİ AŞKLA VE SEVGİYLE YAPTIM

Sumru Yavrucuk ödülünü, yazar Meena Karnik’in elinden aldı. Yavrucuk, Opera Sahnesi’nin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, “40 yıl önce şan bölümü öğrencisiyken, Opera Sahnesi’nde sahneye çıktım. İşimi aşkla ve sevgiyle yaptım” dedi. Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’ni sinema ve belgesel yönetmeni Pelin Esmer ve oyuncu Meltem Cumbul aldı. Meltem Cumbul’a ise ödülünü yönetmen Mania Akbari verdi. Cumbul, ödülünü alırken, “Bu ödülü 1994’te sinemaya ilk adımımı attığım Bir Sonbahar Hikayesi filminin yönetmeni ve senaristi Yavuz Özkan anısına alıyorum” diye konuştu.

CADI OLMAK GÜZELMİŞ

“Genç Cadı” oyuncu ödülü ise yönetmen Sefa Öztürk’ün “Güven” filminde oynayan Gözde Çığacı’ya verildi. Ödülünü Şencan Güleryüz’ün elinden alan Çığacı, annesi ve babasına kendisini özgür bir kadın olarak yetiştirdikleri için teşekkür ederek, “İyi ki beni bu kadar cadı yetiştirdiler. Cadı olmak çok güzelmiş.” dedi. Tema ödülü ise Kadın Eserleri Kütüphanesi ile Bilgi Merkezi Vakfı'na verildi.