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Ankara Haberleri: Süper hasret

ANKARA HABERLERİ

Süper hasret

Hürriyet Haber
12.07.2018 - 15:51Son Güncelleme :

Ankaragücü’nün ilk devredeki müsabakaları için Afyon’u adres göstermesi nedeniyle, Başkent’te uzun süre Süper Lig maçı oynanmayacak.

Hürriyet Haber

Eryaman Stadı’nın yeni sezona yetiştirilememesi, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı yönünde rapor verilen 19 Mayıs Stadı’nın yıkımı ile ilgili çalışmanın başlamaması, sarı-lacivertli taraftarın tepkisine yol açtı. Ankara’yı Süper Lig'de gelecek sezon sadece Ankaragücü temsil etmeye hazırlanırken, her sezon başında yaşanan ‘stat krizi’ bu futbol yılının da bir numaralı tartışma konusu oldu. Birinci Futbol Liginde mücadele edecek olan Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, iç saha maçlarını Yenikent Osmanlı Stadı’nda oynama yönünde uzlaşırken, Süper Lig’de yer alan Ankaragücü, Ankara’da yaşanan stadyum krizi nedeniyle ilk yarıdaki maçlarını Afyon Zafer Stadı’nda oynama kararı aldı. Bu, Süper Ligde uzun bir süre Başkent’te maç oynanmayacağı anlamına geliyor. Yaşanan gelişmeye, Ankaragücü taraftarı büyük tepki gösterdi.

TARAFTAR 19 MAYIS’I İSTİYOR

Ankaragücü taraftar grupları, sosyal medyada maçların Ankara’da oynatılması yönünde paylaşımlarda bulunurken, 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu Grubu, yaptığı açıklamada, maçların Afyon’da oynatılma kararını kabul etmediklerini belirtti.

Sarı-lacivertli taraftarlar tepkilerini, ‘Afyon’a hayır ve stadyumsuz Ankara’ paylaşımları ile gösterdi.

YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu Grubu Basın Sözcüsü Serhat Kahveci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Afyon’da oynama isteği kabul edilebilir bir şey değil. Süper Lig’de Ankara’yı temsil eden A.Gücü’nden bahsediyoruz. Ankara’da oynamamız için birçok neden var. Bize Afyon Stadı adres gösteriliyor. Kimsenin bunu kabul etmemesi gerekiyor. Burada çok fazla sorumlu var. Bu şehrin bürokratları, siyasileri, belediye başkanı ve akla kim geliyorsa bu işte herkes sorumludur. Bu sorumluluktan da bir pay almak zorundadır. Yanlıştan çok çabuk dönülmelidir.”

ŞEHRİN TAKIMINA STAT BULUNAMIYOR

“Eryaman Stadı açılana kadar Ankaragücü maçlarını 19 Mayıs Stadı’nda oynamalı. Ankaragücü, Mayıs ayında şampiyonluğunu ilan etti. Ağustos’ta başlayacak lig için ya Eryaman Stadı yetiştirilmeli ya da 19 Mayıs Stadı’nın yıkımını ertelenmeli. Şehrin takımına, Ankara’da stat bulunamıyorsa yazıklar olsun. Bu bir skandaldır ve hiçbir şey söylenemez.”

250 KM YOLDA NEYLE KARŞILAŞACAĞIZ

“Afyon’da ne ile karşılaşacağımızı ve güvenlik konusunda ne olacağını bilmiyoruz. 10 bin kişinin Afyon’a gittiğini düşünelim. Bir kişinin burnu kanasa bunun vebalini kim ödeyebilir? 10 bin taraftarın 250 kilometrelik yolda nelerle karşılaşacağını bilmiyorsunuz. Bizim aramızın iyi olmadığı Süper Lig takımları var. Onlarla yolda karşılaştığımızı düşünelim. Bu yolun güvenliğini kim alacak. Bilmediğimiz bir şehre gidiyoruz. Biz kesinlikle sporda şiddetin olmamasını istiyoruz. Sporda şiddet olmaması için de mücadele ediyoruz.”

YETKİLİLER BİR FORMÜL BULMALI

“Yetkililer, 19 Mayıs Stadı’nın yıkımını durdurup oynanabilir hale getirmeli. Afyon’a gitmenin maliyetinden daha az olur. Herkes üstüne düşeni yapmalı ve Ankaragücü, sezonun ilk haftasında Ankara’da nasıl oynayacak düşünüp formül bulmalı. Ankaragücü, 17 maçı deplasmanda oynamış olacak. Ankaragücü, son iki yılda taraftarının itici gücüyle, şampiyonluklar elde etti. Transferde istediğimiz noktada değiliz. Taraftara ihtiyaç duyulmayacak takım oluşturulursa buna tamam. Ankaragücü taraftarı birkaç maç gider, bir yerden sonra gidemez. Gidenlerde de azalmalar olur. Takım evinde oynadığı gibi rahat oynamayacak. Otobüs ile gelip gidecek. Bu süreç çok zor olacak.” Gecekondu taraftar grubu lideri Ali İmdat ise Afyon’da maçların oynatılmasına sıcak bakmadıklarını vurgulayıp, “Bilmediğimiz bir şehre gideceğiz. Yol güvenliğinin nasıl olacağını bilmiyoruz. Zor günler bizi bekliyor. Yetkililerin bir an önce stat sorununu çözmesini istiyoruz” dedi.

STATLAR NE DURUMDA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Süper hasret hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Temmuz 2018 tarihinde saat 15 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Süper hasret haberi güncellenecektir.

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