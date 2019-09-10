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Ankara Haberleri: Suda zamlı tarife komisyondan döndü

ANKARA HABERLERİ

Suda zamlı tarife komisyondan döndü

Murat YILMAZ
10.09.2019 - 15:37Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin zamma neden olacak su ücretlerindeki ‘kademeli tarife’ teklifi, Büyükşehir Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’nda AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. CHP ve İYİ Partili üyeler karara karşı çıktı.

Murat YILMAZ

Kamuoyunun ilk kez Hürriyet Ankara’dan öğrendiği Büyükşehir Belediyesi’nin su ücretlerinde zamma neden olacak olan ‘kademeli tarife’ uygulaması, Ankara Büyükşehir Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’ndan döndü. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan gelen teklifi inceleyen komisyon, konuya ilişkin rapor hazırladı. Bu ay ki Meclis gündemine gelen raporda su ve atık su tarifesindeki kademeli uygulamanın ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nda görüşüldüğü belirtildi.

ZAMMA GEREKÇE SU TASARRUFU

Raporda, kademeli tarifeye gerekçe olarak ‘su kaynaklarının azaldığı, bu durumun suyun daha bilinçli ve tasarruflu kullanılmasını zorunlu kıldığı ve suyu tasarruflu kullanmanın bir yolunun da gelişmiş ülkelerde olduğu gibi fiyatlandırmada kademelendirilmeli fatura uygulaması olduğu’ bilgisi yer aldı.

AK PARTİ VE MHP REDDETTİ

Kademeli uygulamayı olumlu karşılamayan Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu’nda, “Su ve atıksu tarifesinde yapılan kademelendirmeye ilişkin teklif komisyonumuzca uygun görülmemiştir” denildi. Komisyondaki karar oy çokluğuyla alındı. Artışı ön gören teklife Büyükşehir Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP’den ret geldi. Kademeli tarife teklifinin uygulanmasını isteyen CHP ve İYİ Parti’li komisyon üyeleri ise komisyon kararına karşı çıktı. Rapor bu ay ki Meclis toplantısında görüşülerek son karar verilecek.

YÜZDE 80’E KADAR ZAM ÖNGÖRÜLÜYORDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kademeli tarife uygulaması ile ilgili hazırlığını ilk kez Hürriyet Ankara 2 Eylül’de ‘Suya zam hazırlığı’ manşetiyle gündeme getirmişti. ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, geçen ay Meclis’teki parti gruplarına ‘kademeli tarife’ teklifi ile ilgili sunum yapmıştı. ASKİ tarafından teklif edilen kademeli tarifede konutlardaki su ve atık su bedelinin 10 metreküpe kadar 5 TL, 11-20 metreküp arası 7.50 TL, 21 metreküp ve üzerine ise 9 TL olması önerilmişti. Kademeli tarifede 11-20 metreküp su tüketen abonelere yüzde 50, 21 metreküp üstündeki tüketim yapacak abonelere de yüzde 80 zam yapılacaktı. Büyükşehir Meclisi AK Parti ve MHP grubu, ‘kademeli tarife’ uygulamasına Meclis’te ret yönünde oy vereceklerini açıklamıştı. CHP grubu teklifin ASKİ’den geldiğini vurgularken, İYİ Parti grubu da yatırımlar için düzenlemenin gerekli olduğuna dikkat çekmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Suda zamlı tarife komisyondan döndü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Eylül 2019 tarihinde saat 15 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Suda zamlı tarife komisyondan döndü haberi güncellenecektir.

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