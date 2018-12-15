Su faturasında 5 TL’lik indirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi, daha önce su fiyatları, vidanjörler ve sayaç sökme-takma ücretlerinde gerçekleştirdiği indirimlerin ardından bu kez de su faturalarında abonelerden her ay alınan 5 TL'lik ‘şube yolu bakım ücreti’ni kaldırdı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısında, ASKİ tarafından her ay su faturalarına yansıtılan 5 TL tutarındaki ücretin kaldırılmasına yönelik Başkanlık Yazısı Büyükşehir Meclisi'nde görüşüldü.
OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı hizmet tarifelerine ilişkin kararının Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'nda da görüşülmesinin ardından Meclis'te oy birliği ile kabul edilen yeni kararda, “Her ay su faturalarına yansıtılan 5 TL tutarındaki ‘şube yolu bakım ücreti’nin kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.
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