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Ankara Haberleri: Su faturasında 5 TL’lik indirim

ANKARA HABERLERİ

Su faturasında 5 TL’lik indirim

Hürriyet Haber
15.12.2018 - 15:43Son Güncelleme :

Su abonelerinden her ay alınan 5 TL tutarındaki ‘şube yolu bakım ücreti’ kaldırıldı.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi, daha önce su fiyatları, vidanjörler ve sayaç sökme-takma ücretlerinde gerçekleştirdiği indirimlerin ardından bu kez de su faturalarında abonelerden her ay alınan 5 TL'lik ‘şube yolu bakım ücreti’ni kaldırdı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısında, ASKİ tarafından her ay su faturalarına yansıtılan 5 TL tutarındaki ücretin kaldırılmasına yönelik Başkanlık Yazısı Büyükşehir Meclisi'nde görüşüldü.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı hizmet tarifelerine ilişkin kararının Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'nda da görüşülmesinin ardından Meclis'te oy birliği ile kabul edilen yeni kararda, “Her ay su faturalarına yansıtılan 5 TL tutarındaki ‘şube yolu bakım ücreti’nin kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Su faturasında 5 TL’lik indirim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2018 tarihinde saat 15 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Su faturasında 5 TL’lik indirim haberi güncellenecektir.

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