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Ankara Haberleri: ‘Sözlük’lü dolandırıcı

ANKARA HABERLERİ

‘Sözlük’lü dolandırıcı

AA-İHA
10.07.2019 - 13:49Son Güncelleme :

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ‘polis’ olduğunu ileri sürerek dolandırıcılık yapan bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA-İHA

Ekipler, kendisini Interpol ve yabancılar polisi olarak tanıtan Ali T.'nin yabancı uyruklu kişilere, pasaport ve oturum izni alabileceğini vadedip vize ve ayakbastı parası aldığını tespit etti. Zanlı, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ali T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN İHRAÇ EDİLMİŞ

Yapılan araştırma sonucu Ali T.'nin eski Jandarma Özel Harekat personeli olduğu, kaçakçılık suçundan ihraç edildiği öğrenildi. Ayrıca İngilizce, Arapça, Kürtçe ve Urduca bilen zanlının yabancı uyruklu kişileri dolandırmak için yanında sözlük taşıdığı da belirlendi. Afgan, Kırgız, Hint, Malay, Bulgar ve Pakistanlı kişiler Ali T.’nin tuzağının kurbanları oldu. Birçok suç kaydı da bulunan Ali T.’nin, bir ay içinde dört ayrı şahsı dolandırdığı ortaya çıktı. Ali T.’nin yakalanmamak için geceleri otobüs seyahatleri yaptığı ve otellerde kalmadığı öğrenildi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Sözlük’lü dolandırıcı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Sözlük’lü dolandırıcı haberi güncellenecektir.

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