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Ankara Haberleri: Şoförlere şiddet karşıtı eğitim

ANKARA HABERLERİ

Şoförlere şiddet karşıtı eğitim

Hürriyet Haber
28.11.2018 - 09:58Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ kapsamında farkındalık oluşturacak çalışmalara imza attı.

Hürriyet Haber

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine, kadına yönelik şiddeti önleme ve toplumsal farkındalık kazandırmak amacıyla teorik eğitim verdi. Sosyal Hizmet Uzmanı Emine Koç, EGO şoförlerine yönelik verdikleri eğitimin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:
“Eğitimlerin özellikle erkeklere verilmesi ile aslında biz daha çok kadına ulaşmış oluyoruz. Kadına yönelik şiddeti önlemek için bugün burada olmak son derece anlamlı. Dünyanın her yerinde şuan ‘şiddetle nasıl mücadele edebiliriz’ konuşuluyor. Şoförlerin hem kendi yaşamlarında bir duyarlılık oluşturmak, hem de otobüs içinde bulunan kadın yolculara nasıl davranılması gerektiği ile ilgili neler yapabilecekleri hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şoförlere şiddet karşıtı eğitim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Kasım 2018 tarihinde saat 09 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şoförlere şiddet karşıtı eğitim haberi güncellenecektir.

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