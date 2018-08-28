Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Sistem geldi bekleyiş bitti

Ankara Haberleri: Sistem geldi bekleyiş bitti

ANKARA HABERLERİ

Sistem geldi bekleyiş bitti

Sedat CENİKLİ
28.08.2018 - 11:20Son Güncelleme :

Türkiye’ye sığınma başvurusu yapabilmek için günlerdir Aşağı Dikmen Mahallesi’ndeki bir parkta yaşayan sığınmacılar, 9 günlük tatilin bitmesiyle başvuruları alındıktan sonra farklı illere gönderildi.

Sedat CENİKLİ

Dokuz günlük Kurban Bayramı boyunca başvuru sistemi kapalı olduğu için Aşağı Dikmen Mahallesi’ndeki Jandarma Onbaşı Metin Özdemir Parkı’na kurdukları derme-çatma çadırlarda yaşayan Afgan sığınmacıların bekleyişi sona erdi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) Ankara’daki kayıt birimi, tatilin bitmesiyle dün başvuruları almaya başladı. Türkiye’de yaşamak ya da Avrupa’ya göç etmek umuduyla ülkelerindeki iç savaştan ve terörden kaçan yüzlerce sığınmacı, sabahın erken saatlerinden itibaren dernek kapısı önünde sıraya girip, işlem yaptırdı. Türkiye’deki hak ve yükümlülükleri hakkında da bilgilendirilen sığınmacılar, Türkiye’de yaşayabilmeleri için Ankara’dan aldıkları sığınmacı statüsü ön kayıt belgeleriyle farklı illere gönderildi.

BİNİN ÜZERİNDE SIĞINMACI GÖNDERİLDİ

Hürriyet Ankara’ya konuşan SGDD yetkilileri, dün başvuruları alınıp Ankara’dan gönderilen sığınmacı sayısının rekor düzeyde olduğunu söyledi. Yetkililer, “Yalnızca hafta içi başvuru alabiliyoruz. Yani sistem tatillerde ve hafta sonları çalışmıyor. Bu sebepten geçen haftadan beri burada yığılma oldu. Ama bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Biz yalnızca ön kayıt alıp, İl Göç İdareleri’ne yönlendiriyoruz. Bu kadar insanı Ankara’da tutmamızın bir anlamı yok. Yoksa Ankara’ya geleni başka bir yere gönderemeyiz. Normal günlerde 500 civarı bir başvuru alıyorduk. Bugün (dün) ise sadece öğleye kadar 700 başvuru aldık. Yani binin üzerinde sığınmacıyı göndermiş olacağız ve başvurular aynı hızla alınmaya devam edecek.”

FARKLI İLE TAŞINIRSA SINIR DIŞI EDİLİYORLAR

Ankara’da ön kayıtları alındıktan sonra Türkiye’nin 61 uydu iline gönderilen sığınmacılar, İl Göç İdareleri’nde gidip Uluslararası Koruma Başvurusu yapıyorlar. Bu süreçten sonra Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’nin yapacağı tam kayıt tarihine kadar o ilde yaşamak zorunda olan sığınmacılar, belli aralıklarla İl Göç İdaresi’ne gidip imza atıyor. 3 kez imzaya gitmeyen ya da farklı bir ile taşındığı tespit edilen sığınmacı sınır dışı ediliyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sistem geldi bekleyiş bitti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 11 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sistem geldi bekleyiş bitti haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Et ve Süt Kurumundan şarbon açıklaması: Piyasaya sürülmesi söz konusu değil

Et ve Süt Kurumu'ndan 'şarbon' açıklaması: Piyasaya sürülmesi söz k...

Milli Savunma Bakanı Akar: Bu terör bitecek

Milli Savunma Bakanı Akar: Bu terör bitecek 
Yerel haberler

Dışişleri'nden, Myanmar için 'kalıcı çözüm' çağrısı

MHP önünde nöbet tutan polis, kazaen kendini vurdu (2)- Yeniden

MHP önünde nöbet tutan polis, kazaen kendini vurdu (2)- Yeniden

Yerel haberler

ABD Kongre heyeti F-35 Programı kapsamında TAI'yi ziyaret etti

Yerel haberler

CHP Sözcüsü Öztrak: Aflar son derece hassas konular, dikkatle izlen...

Yerel haberler

ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e çıktı

Yerel haberler

MHP Genel Merkezi önünde polis memuru yaralandı (1)

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

28 Ağustos 2018, Salı
  • İmsak
    04:36
  • Guneş
    06:05
  • Öğle
    12:56
  • İkindi
    16:37
  • Akşam
    19:35
  • Yatsı
    20:58
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri