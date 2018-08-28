Sistem geldi bekleyiş bitti

Dokuz günlük Kurban Bayramı boyunca başvuru sistemi kapalı olduğu için Aşağı Dikmen Mahallesi’ndeki Jandarma Onbaşı Metin Özdemir Parkı’na kurdukları derme-çatma çadırlarda yaşayan Afgan sığınmacıların bekleyişi sona erdi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) Ankara’daki kayıt birimi, tatilin bitmesiyle dün başvuruları almaya başladı. Türkiye’de yaşamak ya da Avrupa’ya göç etmek umuduyla ülkelerindeki iç savaştan ve terörden kaçan yüzlerce sığınmacı, sabahın erken saatlerinden itibaren dernek kapısı önünde sıraya girip, işlem yaptırdı. Türkiye’deki hak ve yükümlülükleri hakkında da bilgilendirilen sığınmacılar, Türkiye’de yaşayabilmeleri için Ankara’dan aldıkları sığınmacı statüsü ön kayıt belgeleriyle farklı illere gönderildi.

BİNİN ÜZERİNDE SIĞINMACI GÖNDERİLDİ

Hürriyet Ankara’ya konuşan SGDD yetkilileri, dün başvuruları alınıp Ankara’dan gönderilen sığınmacı sayısının rekor düzeyde olduğunu söyledi. Yetkililer, “Yalnızca hafta içi başvuru alabiliyoruz. Yani sistem tatillerde ve hafta sonları çalışmıyor. Bu sebepten geçen haftadan beri burada yığılma oldu. Ama bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Biz yalnızca ön kayıt alıp, İl Göç İdareleri’ne yönlendiriyoruz. Bu kadar insanı Ankara’da tutmamızın bir anlamı yok. Yoksa Ankara’ya geleni başka bir yere gönderemeyiz. Normal günlerde 500 civarı bir başvuru alıyorduk. Bugün (dün) ise sadece öğleye kadar 700 başvuru aldık. Yani binin üzerinde sığınmacıyı göndermiş olacağız ve başvurular aynı hızla alınmaya devam edecek.”

FARKLI İLE TAŞINIRSA SINIR DIŞI EDİLİYORLAR

Ankara’da ön kayıtları alındıktan sonra Türkiye’nin 61 uydu iline gönderilen sığınmacılar, İl Göç İdareleri’nde gidip Uluslararası Koruma Başvurusu yapıyorlar. Bu süreçten sonra Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’nin yapacağı tam kayıt tarihine kadar o ilde yaşamak zorunda olan sığınmacılar, belli aralıklarla İl Göç İdaresi’ne gidip imza atıyor. 3 kez imzaya gitmeyen ya da farklı bir ile taşındığı tespit edilen sığınmacı sınır dışı ediliyor.