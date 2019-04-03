Vatandaşlara ve personele teşekkür eden Ercan, “Sincan her zamanki gibi üstüne düşeni yaptı. Bundan sonrada birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu başarı vatandaşın belediye hizmetlerinden memnun olmasından da kaynaklı. Dolayısıyla bu başarı sizin başarınız. İnşallah bundan sonrada bir aile sıcaklığı içerisinde birbirimizi daha da yukarıya taşımak için iyi niyetle, samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sincan her zamanki gibi üstüne düşeni yaptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Nisan 2019 tarihinde saat 09 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sincan her zamanki gibi üstüne düşeni yaptı haberi güncellenecektir.