Vatandaşlara ve personele teşekkür eden Ercan, “Sincan her zamanki gibi üstüne düşeni yaptı. Bundan sonrada birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu başarı vatandaşın belediye hizmetlerinden memnun olmasından da kaynaklı. Dolayısıyla bu başarı sizin başarınız. İnşallah bundan sonrada bir aile sıcaklığı içerisinde birbirimizi daha da yukarıya taşımak için iyi niyetle, samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.