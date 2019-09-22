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Ankara Haberleri: Silah imal eden çeteye operasyon

ANKARA HABERLERİ

Silah imal eden çeteye operasyon

DHA-İHA
22.09.2019 - 09:55Son Güncelleme :

Ankara'da, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde, aralarında 'ruhsatsız silah´ imal edilen atölyenin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

DHA-İHA

İstihbarat çalışmaları sonucu belirlenen adres ile birlikte birçok kişiyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Suç örgütü üyesi 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, polis baskınından haberdar olabilmek için polis telsizi dinledikleri ve yasa dışı silah ticaretinin yanı sıra bazı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları da belirlendi. Aramalarda değişik çap ve modellerde 70 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 250 montaja hazır namlu, çeşitli çaplarda binlerce tabanca fişeği, şarjör, icra yayı, icra mili, silah imalatı ile yiv ve set açmada kullanılan freze, matkap uçları ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Silah imal eden çeteye operasyon hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Eylül 2019 tarihinde saat 09 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Silah imal eden çeteye operasyon haberi güncellenecektir.

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