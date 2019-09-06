Şiddete karşı self defans

Büyükşehir Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda haftanın iki günü ücretsiz olarak verilmeye başlayan self defans eğitimleriyle ilgili konuşan EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, “Kadına yapılan şiddetti önlemek için başlattık bu projeyi. Tabi ki kadına ya da erkeğe fark etmeksizin şiddettin her türlüsüne karşıyız ama sokakta ya da aile içinde yaşanan şiddete karşı da kadınlarımız kendini en az zararla nasıl kurtarabilir bunun eğitimini veriyoruz” dedi.