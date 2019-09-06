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Ankara Haberleri: Şiddete karşı self defans

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Şiddete karşı self defans

Hürriyet Haber
06.09.2019 - 15:35Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü’nün ‘kadına şiddete hayır’ sloganıyla başlattığı projede Başkentli kadınlara ‘self defans’ (kendini koruma) eğitimi veriliyor.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda haftanın iki günü ücretsiz olarak verilmeye başlayan self defans eğitimleriyle ilgili konuşan EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, “Kadına yapılan şiddetti önlemek için başlattık bu projeyi. Tabi ki kadına ya da erkeğe fark etmeksizin şiddettin her türlüsüne karşıyız ama sokakta ya da aile içinde yaşanan şiddete karşı da kadınlarımız kendini en az zararla nasıl kurtarabilir bunun eğitimini veriyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şiddete karşı self defans hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Eylül 2019 tarihinde saat 15 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şiddete karşı self defans haberi güncellenecektir.

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