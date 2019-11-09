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Ankara Haberleri: Sevgi, saygı ve özlemle

ANKARA HABERLERİ

Sevgi, saygı ve özlemle

Hürriyet Haber
09.11.2019 - 16:11 |Son Güncelleme :

Bugün 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Hürriyet Haber

Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’inci yıl dönümü. Her 10 Kasım’da olduğu gibi, Ankaralıların yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafından 7’den 70’e binlerce vatandaş, Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’e akın edecek. İnançları ve görüşleri farklı vatandaşlar sevgi, saygı ve özlemle Cumhuriyet’in kurucusu Ata’larını anacak. Binlerce Türk bayrağı, Atatürk posterleri ve kırmızı karanfiller eşliğinde Anıtkabir’e renk katacak.

22.00’YE KADAR AÇIK

Devlet erkanı saat 09.05’te Anıtkabir’de bir araya gelecek ve Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından yüz binler Anıtkabir’de Ata’sıyla buluşacak. Anıtkabir, bugün geçmiş yıllarda olduğu gibi resmi tören bitimine müteakip saat 22.00’e kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

’DOLMABAHÇE’DEN  ANITKABİR’E’ 12 BELGE

Atatürk’ün naaşının Dolmabahçe’den, Etneografya’ya oradan da Anıtkabir’e getirilmesine ilişkin detayların bulunduğu, ’Dolmabahçe’den Anıtkabir’e adlı sergi, yarın Anıtkabir Komutanlığı Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Sergide Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda muhafaza edilen ve daha önce yayınlanmamış 12 belge yer alıyor. Sergilenecek olan belgeler arasında, Atatürk’ün cenazesini İstanbul’dan İzmit’e götürecek Yavuz zırhlısında 200 kişinin bulunacağına dair, Kurmay Albay Ruhi Tevellioğlu’nun İstanbul Belediye Başkanı Yardımcısı Ekrem Sevencan’a gönderdiği yazı da bulunuyor. Ayrıca cenaze töreni için sipariş edilen çelenk ve çiçeklere ait belgeler ve dönemin önde gelen gazetelerinin haber kupürleri de sergide yer alıor.

BU YOLLAR  06.30’DA KAPANIYOR

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamayla, anma törenleri kapsamında kapatılacak yolların bilgisi paylaşıldı. 10 Kasım saat 06.30’dan itibaren, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi olmak üzere bu caddelere çıkan tüm sokak ve yolların, anma programları sona erene kadar çift yönlü trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

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