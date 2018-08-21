Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Şehitlikte hüzünlü ziyaret

Ankara Haberleri: Şehitlikte hüzünlü ziyaret

ANKARA HABERLERİ

Şehitlikte hüzünlü ziyaret

AA
21.08.2018 - 15:12Son Güncelleme :

Ankara’da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın birinci gününde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

AA

Sabah erken saatlerde Cebeci Askeri Şehitliği’ne gelen şehit yakınları, Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Ziyarette bazı şehit yakınları mezar taşlarını yıkadı, çiçekleri suladı. Şehit anneleri, çocuklarının kabri başında gözyaşlarına hakim olamadı. Mürvet Şahin, damadı Uzman Çavuş Kamil Çelikkaya’nın 2012’de Yüksekova’da şehit olduğunu söyledi. Bayramı buruk geçirdiklerini belirten Şahin, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Hakkari’de 2012’de şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Ahmet Çağlar’ın babası Cemal Çağlar ise evlat acısının başka bir şeye benzemediğini ifade etti. Çağlar, “Birisi ‘oğlum’ ve ‘baba’ dedikçe benim ciğerim yanıyor. Tek oğlumdu. Çok zor, Allah kimseye vermesin” diye konuştu. Şehit Jandarma Başçavuş Nurettin Öztürk’ün annesi Elife Öztürk ise oğlunun 3 yıl önce Kars’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğunu bildirdi. Öztürk, buruk bir bayram geçirdiklerini belirtirken, tüm şehitlere rahmet dileğinde bulundu. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehitlikte hüzünlü ziyaret hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ağustos 2018 tarihinde saat 15 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehitlikte hüzünlü ziyaret haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması 

Yerel haberler

Ankaragücü'nden stat açıklaması

Yerel haberler

Türkiye- AB Yüksek Düzeyli siyasi Diyalog Toplantısı ortak açıklaması

Yerel haberler

MSB'den 7 askerin şehit olduğu Süngü Tepe kazası ile ilgili açıklama

Yerel haberler

Canan Karatay'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ilgili açık...

Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı yarın belli olacak

Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı yarın belli olacak

Yerel haberler

Melih Gökçek'in Atilla Kart aleyhine açtığı tazminat davasına ret

Çatıdan çatıya atlarken düşen Rus genç yaşamını yitirdi

Çatıdan çatıya atlarken düşen Rus genç yaşamını yitirdi

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

22 Kasım 2018, Perşembe
  • İmsak
    06:06
  • Guneş
    07:34
  • Öğle
    12:41
  • İkindi
    15:12
  • Akşam
    17:35
  • Yatsı
    18:58
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.