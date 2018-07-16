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Ankara Haberleri: Şehitler kabirleri başında anıldı  

ANKARA HABERLERİ

Şehitler kabirleri başında anıldı  

Hürriyet Haber
16.07.2018 - 10:24Son Güncelleme :

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri, Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliği’nde anıldı.

Hürriyet Haber

FETÖ'nün alçak darbe girişiminin 2. yılında, Ankara Valiliği’nce Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliği’nde şehit yakınları, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile anma programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve Ankara Müftü Vekili Ali Tümer tarafından edilen duanın ardından şehit kabirlerini tek tek ziyaret eden Yıldırım, şehit aileleriyle de bir araya geldi. Darbe gecesi Ankara'da şehadete ulaşan vatandaşların kabirlerine gelerek dua ettiklerini ve şehit yakınlarıyla bir araya geldiklerini belirten Yıldırım şunları söyledi:

UNUTMAYACAĞIZ

"Onların ruhunu şad ettik. 2 yıl geçmiş olmasına rağmen acılar tazeliğini koruyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolüdür, yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir. Dünya durdukça ay yıldızlı bayrağımız inmeyecek, ezanlar dinmeyecek.

ŞÜKRANLA ANIYORUZ

O gecede göğsünü her türlü alçak kurşuna karşı siper eden bu aziz milletin evlatları, bu inançla, bu kararlılıkla canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimiz ve vatanımızın savunmasında gece gündüz demeden fedakarca hayatını seve seve veren bütün şehitlerimiz, başta cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları olmak üzere rahmetle, şükranla bugün de tekrar anıyoruz. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehitler kabirleri başında anıldı   hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehitler kabirleri başında anıldı   haberi güncellenecektir.

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