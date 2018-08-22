Şehir hastanesine yeni yol açılıyor

Yapılacak yeni bulvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü girişiyle birleşen Angora Bulvarı’nı Bilkent Şehir Hastanesi’ne kadar uzatacak. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü girişine ayrıca inşa edilecek çok katlı kavşakla birlikte sürücüler, Angora Bulvarı’ndan hem Eskişehir Yolu’na hem de Bilkent Şehir Hastanesi’ne kesintisiz devam edebilecek. Kavşakta yapılacak üst geçidin, toplam uzunluğunun 102 metre olacağını kaydeden yetkililer, bu üst geçidin Beysukent istikametinin 72 metre, Ankara merkez istikametinin ise 100 metre uzunluğunda yapılacağını söylediler. Sürücüler, üç katlı kavşağın en alt katından Hacettepe Üniversitesi’ne, bir üst katından Bilkent Şehir Hastanesi’ne bağlantı sağlarken, en üst katından da Angora Bulvarı’ndan Eskişehir Yoluna geçiş yapabilecek.

ESKİŞEHİR İSTİKAMETİNDEN DİREKT BAĞLANTI

Öte yandan Eskişehir Yolu gidiş istikametinden Bilkent Şehir Hastanesi’ne direkt ulaşımı sağlayacak, Bilkent ve Hacettepe Köprüleri’nde trafik yoğunluğunu azaltacak olan bir diğer yeni yol çalışmasına daha başlandı. Yetkililer, yeni yolla ilgili, “2 şerit olacak bu üst geçidi kullanmak isteyen araçlar, Mahall Ankara önünden giriş yapıp, Eskişehir Yolu’nu üstten geçecek ve Danıştay ile Bakanlık arasındaki yoldan, Bilkent Şehir Hastanesine kesintisiz şekilde bağlanabilecek. Toplam uzunluğu 288 metre olacak yeni üst geçit çalışmaları kapsamında yayalar için de 2 adet asansör ile 2,5 metre genişliğinde ve 108 metre uzunluğunda yaya yolu imalatı yapılacak” bilgisini verdi.