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Ankara Haberleri: Şehidin emaneti yalnız kalmadı

ANKARA HABERLERİ

Şehidin emaneti yalnız kalmadı

Hürriyet Haber
24.06.2018 - 10:52Son Güncelleme :

Hakkari Dağlıca’da, PKK’nın hain pususu sonucu şehit düşen Astsubay Okan Taşan’ın oğlu Meriç, sünnet düğününde yalnız kalmadı.

Hürriyet Haber

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin makam aracı ile konvoya çıkan Meriç’e motosikletli yunus timleri de eşlik etti. Konvoyla Cebeci Şehitliği’ne gelen Meriç, annesi Aylin Taşan ile birlikte babasının kabrini ziyaret etti. Vatandaş da şehitliğe gelerek aileye destek oldu. Şehitlikte dua edilmesinin ardından yeniden makam aracına binen Meriç ile annesi Aylin Taşan, çok sayıda vatandaşın ve motosikletli yunus timlerinin eşlik ettiği konvoyla sünnet düğününün yapılacağı salona gitti. Sünnet düğününe Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı. Astsubay Üstçavuş Okan Taşan 6 Eylül 2015’te, Hakkari Dağlıca’daki terör saldırısında şehit olmuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehidin emaneti yalnız kalmadı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Haziran 2018 tarihinde saat 10 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehidin emaneti yalnız kalmadı haberi güncellenecektir.

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