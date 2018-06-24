Şehidin emaneti yalnız kalmadı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin makam aracı ile konvoya çıkan Meriç’e motosikletli yunus timleri de eşlik etti. Konvoyla Cebeci Şehitliği’ne gelen Meriç, annesi Aylin Taşan ile birlikte babasının kabrini ziyaret etti. Vatandaş da şehitliğe gelerek aileye destek oldu. Şehitlikte dua edilmesinin ardından yeniden makam aracına binen Meriç ile annesi Aylin Taşan, çok sayıda vatandaşın ve motosikletli yunus timlerinin eşlik ettiği konvoyla sünnet düğününün yapılacağı salona gitti. Sünnet düğününe Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı. Astsubay Üstçavuş Okan Taşan 6 Eylül 2015’te, Hakkari Dağlıca’daki terör saldırısında şehit olmuştu.