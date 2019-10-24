Sahte altın uyarısı

Ayarı düşük ve sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin kolay olmadığını vurgulayan Çavuşculu, hem kuyumcuları hem de vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, “Altın, ziynet eşyası alırken çok dikkat edilmeli” dedi. Çavuşçulu şöyle devam etti:



ÇOK DİKKAT EDİLMELİ



“Kuyumcu meslektaşlarımız tüketiciden almış oldukları ürünleri alırken çok dikkat etmeli. Altın satmak için iş yerlerine gelen satıcıların kimliklerine bakmalı ve o insanları çok iyi analiz etmeli. Tüm ürünleri eye ve kezzap kullanarak almaları ve yine şüphelendikleri ürünleri uzman atölyelere incelenmesi için göndermeleri kendilerinin mağdur olmalarını önleyecektir. Gerçeği ile ayırt edilmesi uzmanlık isteyen sahte altınlara karşı vatandaşlarımız da çok dikkatli olmalı. Vatandaşlarımız kuyumcu iş yerlerinin dışında hiçbir yerden ve kişilerden altın, takı ve ziynet eşya almamalılar. Alırken de satarken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmelerini öneriyoruz.”