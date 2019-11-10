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Ankara Haberleri: Sağlıklı bir yaşam için temiz çevre

ANKARA HABERLERİ

Sağlıklı bir yaşam için temiz çevre

İHA
10.11.2019 - 15:54 |Son Güncelleme :

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, hafta sonu Eymir Gölü’nde çevre temizliği yaptı.

İHA

25 öğrenci, Çankaya Belediyesi’nde görevli ekiplerle birlikte el ele vererek, çevreye atılan çöpledi topladı. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik öğrencisi ve Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Topluluğu Başkanı Ceyda Çukur, “Her şey sınavlar değil, derslerimize tabii ki çalışıyoruz, ama sağlıklı bir çevrede yaşamak için bunları da yapmamız gerekiyor. 'Sağlıklı bir yaşam için temiz çevre' diyoruz” ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent önderliğinde kurulan AHBAP Platformu da,Eymir Gölü ve çevresindeki temizlik çalışmalarına destek verdi. AHBAP Hacettepe Üniversitesi Temsilcisi Bilge Palalı, Eymir Gölü yolu üzerine çöp kovaları konulması gerektiğini söyledi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sağlıklı bir yaşam için temiz çevre hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Kasım 2019 tarihinde saat 15 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sağlıklı bir yaşam için temiz çevre haberi güncellenecektir.

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