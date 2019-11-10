25 öğrenci, Çankaya Belediyesi’nde görevli ekiplerle birlikte el ele vererek, çevreye atılan çöpledi topladı. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik öğrencisi ve Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Topluluğu Başkanı Ceyda Çukur, “Her şey sınavlar değil, derslerimize tabii ki çalışıyoruz, ama sağlıklı bir çevrede yaşamak için bunları da yapmamız gerekiyor. 'Sağlıklı bir yaşam için temiz çevre' diyoruz” ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent önderliğinde kurulan AHBAP Platformu da,Eymir Gölü ve çevresindeki temizlik çalışmalarına destek verdi. AHBAP Hacettepe Üniversitesi Temsilcisi Bilge Palalı, Eymir Gölü yolu üzerine çöp kovaları konulması gerektiğini söyledi.