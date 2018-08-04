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Ankara Haberleri: Sağanak etkisi hayatı felç etti

ANKARA HABERLERİ

Sağanak etkisi hayatı felç etti

İHA
04.08.2018 - 11:11Son Güncelleme :

Başkent’te önceki akşam üzeri etkisini gösteren sağanak yağış kent sakinlerine zor anlar yaşattı.

İHA

Araçlar arızalandı, vatandaşlar ev ve işyerlerine dolan suları kovalarla boşalttı. Ankara'da önceki akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin pek çok noktasında yollar yağmur suyuyla dolarken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Sağanak yağışla beraber suyla dolan alt geçitlerde onlarca araç da suda mahsur kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmaktan kurtulamadı.

AMBULANS ARIZALANDI

Yoğun yağış, sağlık hizmetlerini de sekteye uğrattı. Etimesgut’ta hasta taşıyan 112 Acil Servis ambulansı suya girerek arızalandı. Sağlık ekibinin yardımına, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Hastaneye gitmeyi bekleyen hasta, sedyeyle başka bir ambulansa taşındı.

KOVALARLA TAHLİYE

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti. Yükselen yağmur sularından ev ve işyerlerini korumaya çalışan vatandaşlar kapılarına set koydu, dolan suları kovalarla tahliye etmeye çalıştı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sağanak etkisi hayatı felç etti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Ağustos 2018 tarihinde saat 11 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sağanak etkisi hayatı felç etti haberi güncellenecektir.

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