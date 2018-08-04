Sağanak etkisi hayatı felç etti

Araçlar arızalandı, vatandaşlar ev ve işyerlerine dolan suları kovalarla boşalttı. Ankara'da önceki akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin pek çok noktasında yollar yağmur suyuyla dolarken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Sağanak yağışla beraber suyla dolan alt geçitlerde onlarca araç da suda mahsur kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmaktan kurtulamadı.

AMBULANS ARIZALANDI

Yoğun yağış, sağlık hizmetlerini de sekteye uğrattı. Etimesgut’ta hasta taşıyan 112 Acil Servis ambulansı suya girerek arızalandı. Sağlık ekibinin yardımına, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Hastaneye gitmeyi bekleyen hasta, sedyeyle başka bir ambulansa taşındı.

KOVALARLA TAHLİYE

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti. Yükselen yağmur sularından ev ve işyerlerini korumaya çalışan vatandaşlar kapılarına set koydu, dolan suları kovalarla tahliye etmeye çalıştı.