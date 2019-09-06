Rövanşı alalım finale koşalım

Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu hedefine ulaşma yolunda ilerlerken, yarı finalde bugün Polonya ile karşılaşacak. Zorlu müsabaka, Ankara Spor Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak. Bu maç öncesindeki diğer yarı final mücadelesinde, İtalya ile Sırbistan karşılaşacak. 2003 yılında yine Ankara’da düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda milli takım finalde Polonya ile karşılaşmış, rakibine yenilip ikincilikte kalmıştı. Bu kez hedefe rövanşı alıp, finale ve sonrasında da kupaya uzanmak.

SON İKİ ORGANİZASYONUN FİNALİSTİNİ GEÇTİK

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yarı finalde Polonya’yı yenerek finale çıkmak istediklerini söyledi. Üstündağ, millilerin çeyrek finalde yendiği Hollanda’nın güçlü bir takım olduğuna dikkati çekerek, “Hollanda son 2 turnuvanın final oynayan takımıydı. Grubunu da set vermeden lider bitirmişti ve maçtan önce favori gösteriliyordu. Herhalde Türk’ün gücünü unuttular” ifadelerini kullandı. Milli takımın, Hollanda’yı 12 bin seyircinin önünde 3-0’lık net bir skorla yendiğini hatırlatan Başkan Üstündağ, salondaki atmosferin görkemli olduğunu belirterek, “Kızların inancını, yedinci kişinin yani taraftarın takımın yanında olduğunu unutmamak gerekiyor. Muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir taraftar, muhteşem bir destek. Bunun sonucunda da 3-0’lık galibiyet. Hollanda ne olduğunu anlamadan sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldık” diye konuştu.

ANKARA ÇOK İYİ BİR SİNERJİ YAKALADI

Üstündağ, Ankara’nın voleybolda iyi bir sinerji yakaladığını dile getirip, şöyle konuştu: “Milli maçları hangi ilde oynarsak orada inanılmaz bir başarı elde ettik ve ilgi gördük. Avrupa ve dünyada en genç yaş ortalamasına sahip bir takımız. Bu demektir ki 10-15 yılda voleybolda jenerasyon değişimiyle büyük başarılar elde edeceğiz. Biraz sabretmek lazım. Kötü günde de bu takımın yanında olmalıyız. Ben kızlara, sultanlara aynı şeyi söyledim. Dedim ki ‘Sultan olmak kolay değil. Siz bu noktaya getirdiniz. Siz bu taraftarı bütünleştirdiniz. 12 bin kişiyi siz bu salona doldurdunuz’ Şampiyona, dünya ve Avrupa’da 150 televizyon tarafından yayınlanıyor. Burada bir Türk olduğumuzu ve neleri başarabileceğimizi unutmamamız lazım.”

5. KEZ YARI FİNAL HEYECANI

A Milli Takım, organizasyon tarihinde 5. kez yarı final maçına çıkacak. Son 5 organizasyonun 4’ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Milliler, 2003’te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya’ya 3-0 yenilmişti. Tarihinde ikinci kez finale kalmaya çalışacak Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milli takım, 2015’te ise dördüncü sırada kaldı. Son Avrupa üçüncüsü Türkiye, yarı finale gelene kadar oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.