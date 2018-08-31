Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Romen besteciden ‘Atatürk’e Saygı’

Ankara Haberleri: Romen besteciden ‘Atatürk’e Saygı’

ANKARA HABERLERİ

Romen besteciden ‘Atatürk’e Saygı’

Haşim KILIÇ
31.08.2018 - 10:00Son Güncelleme :

Dünyaca ünlü Romen besteci Eugen Doga, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen bestelediği ve ‘Atatürk’e Saygı’ adını verdiği eserini önceki akşam ilk kez Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde seslendirdi.

Haşim KILIÇ

Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yılını dünyaca ünlü besteci ve kompozitör Eugen Doga konseriyle taçlandırdı.
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserde Romen besteci Eugen Doga’nın ‘Atatürk’e Saygı’ adını verdiği eserine, Ankara Filarmoni Orkestrası ve Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu eşlik etti. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğindeki konseri dinleyenler arasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Rusya, İngiltere, Moldova, Romanya, Belarus gibi ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli yer aldı.
Konserde, 26 eserden oluşan bir repertuvar ile dinleyicilerin karşısına çıkan Eugen Doga, ‘Atatürk’e Saygı’ adını verdiği eseriyle beğeni topladı. Atatürk’ün videoları eşliğinde icra edilen eser, ayakta alkışlandı. Eugen Doga, “Dünyanın Atatürk gibi daha çok lidere ihtiyacı var” dedi. Gecede ayrıca Türkiye ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 140’ncı yılı kutlandı.


Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Romen besteciden ‘Atatürk’e Saygı’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 10 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Romen besteciden ‘Atatürk’e Saygı’ haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yenikent’te derbi ateşi

Yenikent’te derbi ateşi

SOLOTÜRK’ten Mogan’da 30 Ağustos gösterisi

SOLOTÜRK’ten Mogan’da 30 Ağustos gösterisi

Zafer yürüyüşü

Zafer yürüyüşü

300 bin tonun 206’sı serildi

300 bin tonun 206’sı serildi

Ücretsiz hasta nakil hizmeti

Ücretsiz hasta nakil hizmeti

Hukukçulara akademi sözü

Hukukçulara akademi sözü

Yaşanmışlık kokan pazar

Yaşanmışlık kokan pazar

Dedektör ‘Melo’nun tayini çıktı

Dedektör ‘Melo’nun tayini çıktı

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

31 Ağustos 2018, Cuma
  • İmsak
    04:39
  • Guneş
    06:08
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:34
  • Akşam
    19:30
  • Yatsı
    20:53
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri