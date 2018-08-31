Romen besteciden ‘Atatürk’e Saygı’

Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yılını dünyaca ünlü besteci ve kompozitör Eugen Doga konseriyle taçlandırdı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserde Romen besteci Eugen Doga’nın ‘Atatürk’e Saygı’ adını verdiği eserine, Ankara Filarmoni Orkestrası ve Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu eşlik etti. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğindeki konseri dinleyenler arasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Rusya, İngiltere, Moldova, Romanya, Belarus gibi ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

Konserde, 26 eserden oluşan bir repertuvar ile dinleyicilerin karşısına çıkan Eugen Doga, ‘Atatürk’e Saygı’ adını verdiği eseriyle beğeni topladı. Atatürk’ün videoları eşliğinde icra edilen eser, ayakta alkışlandı. Eugen Doga, “Dünyanın Atatürk gibi daha çok lidere ihtiyacı var” dedi. Gecede ayrıca Türkiye ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 140’ncı yılı kutlandı.





