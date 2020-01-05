Renkli dünyanın arkasındaki hayatlar

Armada AVM otopark alanına kurulan, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden Mucizeler Sirki’nde hayvan kullanılmıyor. Eşi Ulaş Cankurt’la birlikte 13 yıldır sirki işlettiklerini belirten Melike Bulu Cankurt, “İnsanlar hayvansız olduğumuz için bizi takdir ediyorlar. Akrobasi gösterileri, sihirbaz şovları ile 7’den 70’e her yaştan izleyiciye hitap ediyoruz. Sahneye çıkarken yüzlerindeki gülümseme bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor” dedi.

İNSANLAR BİZİ ÇOK SEVİYOR

Sirkin eski bir alışkanlık gibi görünmesine rağmen hâlâ büyük ilgi gördüğünü aktaran Cankurt, “Eskiden sirklerde hayvanlara eziyet edilirdi. Artık insanlar sosyal medya sayesinde bu tarz sirkleri ve etkinlikleri protesto ediyor ve gitmiyor. Ama bizi çok seviyorlar. Biz de gösterinin kalitesini düşük tutmuyoruz. Her yıl bir tema üzerinden gidiyoruz” diye konuştu.

HAZİRANA KADAR TÜRKİYE TURNESİ

Sirkte Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Moğolistan gibi ülkelerden sanatçıların yer aldığını, teknik ekiple birlikte 55 kişilik bir kadroları bulunduğunu anlatan Cankurt, sezonu okullarla birlikte eylül ayında açtıklarını haziran ayına kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinde gösteriler yaptıklarını ifade etti.

ÖZGÜR HİSSEDİYORUZ

Sirk hayatının çocuklu bir anne için zor ve yorucu olduğunu belirten Cankurt, şunları söyledi: “Yılın 8-9 ayı karavanda yaşıyoruz. Her istediğinizde sıcak su bulamıyorsunuz. Gün içinde yemek, temizlik gibi işler oluyor. Her gün 3-4 saat prova yapıyoruz. Bir taraftan da, bu hayata çok alıştık, özgür hissediyoruz. Çocuğumuz Ulaş da, sirkte bizimle yaşıyor.”

ÇOCUĞUMA DAHA ÇOK VAKİT AYIRIYORUM

Sirkte 12 yıldır çalışan Anna Kozhynov, eşi ve 2 yaşındaki oğluyla birlikte karavanda yaşıyor. Gösteride hem koreografi yapan hem de sahneye çıkan Kozhynov, “Ben çocuğumun şanslı olduğunu düşünüyorum. Burada ona daha çok vakit ayırabiliyorum. Ayrıca sirkte farklı ülkelerden insanlar var. Hepsinden bir şeyler öğreniyor” dedi.

KİTAPLARDAN ÖĞRENDİM







İllüzyon dünyasının ünlü isimlerinden olan ve 35 yıldır sihirbazlık yapan Mandrake Kemal, sihirbazlığı herhangi bir ustadan değil, kitaplardan deneyerek, çalışarak öğrendiğini söyledi.

Sirk, 23 Şubat’a kadar pazartesi hariç haftanın 6 günü Ankaralılarla buluşuyor.

Ukraynalı Viktoriia Prianykova ve Mariia Tymoshyna, aynı karavanda yaşıyor.

Mucizeler Sirki’nde 17 TIR dolusu malzeme kullanılıyor. Gösteriler, 18 metre yüksekliğinde 36 metre genişliğindeki bin 500 kişilik sirk çadırında yapılıyor. Gösterinin süresi ise 90 dakika.