Ralli heyecanı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) düzenlediği, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi, cumartesi günü seyirci özel etabıyla başladı. Ankara’da 15 yıl aradan sonra düzenlenen rallide ekipler, Armada AVM otoparkı içerisinde gerçekleştirilen özel etapta mücadele etti. Özel etabı, Serdar Yalçın 1.57.9’luk derecesiyle ilk sırada tamamladı. Mücadeleyi Erhan Akbaş 1.59.2 ile ikinci, Gürol Baranlı 1.59.9 ile üçüncü sırada bitirdi.

2019 ZAFER VATANSEVER RALLİ KUPASI

Hitit Rallisi’nde ikinci gün yarışlarının startı, önceki gün Gölbaşı Fevziye Köyü’nde verildi. Yarışta, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Petlas ve Ankara Ticaret Odası (ATO) özel etaplarında mücadeleler yapıldı. 2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası’nda sezonun 6. ve son yarışı olan rallide, birinciliği 50.06.7’lik derece ile Serdar Kaan Yalçın elde etti. Rallide, 51.09.1’lik derecesiyle Yavuzhan Cabbaroğlu ikinci, Erhan Akbaş da 51.46.3 ile üçüncü sırada yer aldı. Toplam uzunluğu 381 kilometre, özel etap toplamı ise 93 kilometreden oluşan 46. Hitit Rallisi, üç özel etabın üçer kez geçilmesinin ardından ATO önünde sonuçlandı.

Hitit Rallisi, Türkiye’nin devam eden en eski rallisi olarak anılıyor.





Ankaralılar Gölbaşı’ndaki ikinci gün yarışlarına büyük ilgi gösterdi.

12 EKİP KUPA KALDIRDI

Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen ödül töreninde, yarışmada dereceye giren 12 ekip kupa kaldırdı.