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Ankara Haberleri: PTT şubesinde maskeli soygun

ANKARA HABERLERİ

PTT şubesinde maskeli soygun

AA-İHA
10.04.2019 - 16:27Son Güncelleme :

Yenimahalle Kardelen Mahallesi’nde bir PTT şubesi, çalışanların öğlen molası verdiği sırada soyuldu.

AA-İHA

Başkent Bulvarı üzerinde bulunan PTT şubesinin kapısını kırarak içeri giren maskeli bir kişi, kasadaki paraları alarak kaçtı.
PTT şubesinde hırsızlık olayı yaşandığı ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Şubenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, yüzü maskeli bir şüphelinin kapıyı kırarak içeri girdiğini ve 3 dakika içerisinde kasadaki paraları çalarak kaçtığını tespit etti. Olay yerinin çevresindeki kameraları da incelemeye alan ekipler, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden PTT şubesinde maskeli soygun hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Nisan 2019 tarihinde saat 16 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça PTT şubesinde maskeli soygun haberi güncellenecektir.

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