PTT şubesinde maskeli soygun

Başkent Bulvarı üzerinde bulunan PTT şubesinin kapısını kırarak içeri giren maskeli bir kişi, kasadaki paraları alarak kaçtı.

PTT şubesinde hırsızlık olayı yaşandığı ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Şubenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, yüzü maskeli bir şüphelinin kapıyı kırarak içeri girdiğini ve 3 dakika içerisinde kasadaki paraları çalarak kaçtığını tespit etti. Olay yerinin çevresindeki kameraları da incelemeye alan ekipler, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.