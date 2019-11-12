Prizma çetesi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, birikimlerini değerlendirmek için devre mülk satın alan bazı emeklileri dolandırdığı tespit edilen çetenin üyelerini takibe aldı. Kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla önceden belirledikleri emeklileri, lüks ofislere davet ederek devre mülklerini yüksek kâr getirisiyle Katarlı ve Dubaili iş adamlarına satma vaadinde bulunan çete üyelerinin, bunun için kurdukları "Prizma sistemi" adlı kooperatife komisyon yatırılmasını istediği belirlendi. Bu yolla 110 kişiyi yaklaşık 2 buçuk milyon lira dolandırdığı iddia edilen 28 zanlı, güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

VATANDAŞI UYARDI

Mağdurlardan emekli din görevlisi Teyfik Seyrek, birikimleriyle satın aldığı devre mülk için kendisiyle iletişime geçen çetenin "Devre mülkünüzü çok yüksek fiyata yabancılara satacağız, ayrıca bir miktar daha para verirseniz sizi kooperatif üyesi yaparak arsa ve mülk sahibi yapacağız" vaadinde bulunduğunu aktardı. Bunun üzerine ofise davet edildiğini belirten Seyrek, burada ikna edildiğini ve hafta sonu bankaların açık olmadığı zaman diliminde EFT yoluyla istediklere hesaba komisyon olarak para transferi yaptığını ancak bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurduğunu dile getirdi.

Güvenlik güçlerine teşekkür eden Seyrek, vatandaşı bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı. AA-İHA-DHA

25 BİN TL VERDİ

Mağdur Gazi Çulha da, dolandırıcıların, devre mülkünü satmak için kendisini aradığını belirterek, “’Devre mülkünüzü sattıktan sonra paranızı geri vereceğiz’ diyerek, beni bankaya götürüp kredi çektirdiler. Parayı verdim, ‘Bizden haber bekleyin, biz sizi arayacağız’ dediler ama sonra arayan, soran olmadı. Yerlerine gittim, kimse yoktu. Sonra dolandırıldığımı fark ederek, suç duyurusunda bulundum” dedi. Dolandırıcıların isteği üzerine bankadan kredi çektiğini belirten mağdurlardan Ali Dilmeç de 25 bin TL dolandırıldığını söyledi.