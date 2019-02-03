Özhaseki tecrübeli bir isim

MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ, yerel seçim çalışmalarıyla ilgili Hürriyet Ankara’ya değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki etrafında birleştiklerini söyleyen Baştuğ, “Dedikodu siyasetiyle, kısır döngülerle bu şehrin kaybedecek vakti yok. Ankara’nın dedikoduya değil, gelişmeye, ilerlemeye, büyümeye, ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dile ihtiyacı var” dedi. Ankaralı’nın kavga eden, dediğim dedik kişileri değil, hizmet yarışında olan, ortak akıla önem veren, sağduyulu kişileri seçmek istediğini belirten Baştuğ şunları söyledi:

“Mehmet Özkhaseki’nin konuşmalarını dinleyip onunla temas eden herkes, bunu başaracağına inanıyor. Özhaseki’nin temaslarını çoğaltıp, daha çok yüreğe dokunmasını, daha çok anlatmasını sağlayacak programları yaptığımızda, aradaki farkı herkesin göreceği kanaatindeyim. Mehmet Özhaseki istişareye açık, uyumlu, birliğe ve ortak akla önem veren biri. Fikirleri dikkate alınıyor. Uzun yıllar belediye başkanlığı, bakanlık görevlerinde bulunması nedeniyle tecrübeli bir isim. Çoğu yanlışı önceden görüp engelleme potansiyeline sahip.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Belki ilk zamanlar birilerinin olumsuz telkinleriyle kendisiyle ilgili olumsuz düşünenler olmuştur. Ama bizde fitneye geçit yok. Şu an bütün arkadaşlarımız sahada Cumhur İttifakı’nın kazanması için çalışıyor. Ülkücü ve milliyetçi hareketin mensupları, Özhaseki’nin ve diğer ilçelerdeki tüm adaylarımızın kazanması için elinden geleni yapacaktır. Yapıyor da.

Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tasarruflarıyla oluşan Cumhur ittifakı, ülke bekası için alınmış milli bir karardır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket’in tüm teşkilat organları bu kararı sahiplenip, çalışmalarına bu bilinç ve idrakle devam etmektedir.

CİDDİ FARKLA KAZANACAĞIZ

25 ilçenin 22’sinde AK Parti’nin belirlemiş olduğu belediye başkanı adayları, 3 ilçede ise MHP’nin adayları Cumhur İttifakı’nı temsilen yarışacak. Bu çerçevede AK Parti ile birlikte eşgüdüm halinde yaptığımız çalışmalar var. Seçim çalışmaları gayet samimi ve başarılı bir şekilde yürütülüyor. Sahadayız. Teşkilatlarda görev yapmış kanaat önderlerimizle istişareler yapıyoruz. Süreç Cumhur İttifakı çerçevesinde olumlu anlamda devam ediyor. Seçimi ciddi bir farkla kazanacağımızı düşünüyorum. Millet İttifakı bir proje ortaya koymuyor. Çıkış noktaları, “Cumhur İttifakı’nın adayı Ankaralı değil. Bizim adayımız Ankaralı.” Ankaralılıktan ziyade Ankara sevdalısı olmaktır aslolan. Mehmet Özhaseki’nin Ankara’yı bilgi, donanım ve tecrübeleriyle hayal ettiğimiz başkent seviyesine getireceğine inancımız tamdır. Bu çerçevede ivme Cumhur İttifakı lehine, yukarıya doğru seyrediyor. İnşallah 31 Mart akşamı bunu hep beraber göreceğiz.”

PROJEYE DESTEK VEREN GENEL BAŞKANIMIZDIR

“Millet İttifakı’nın adayı daha önce Beypazarı’nda belediye başkanlığı yaptı. Orada Beypazarı Evleri adı altında bir projeye imza atıldı. Bu projeye maddi ve manevi destek veren sayın genel başkanımızdır. Bir kere olsun genel başkanımızın adını zikretmemiştir. Farklı kişilere teşekkür etmiştir. Buna rağmen genel başkanımız kendisini 2009 yerel seçimlerinde MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Ardından yapılan büyük kongrede MYK üyesi yaptı. Kendisi genel başkanımızla görüşemediğini iddia etti. En sonunda partinin CHP’lileştiğini iddia ederek de istifa etti. Ne oldu, nasıl olduysa bir ayıplama ifadesi olarak kullandığı CHP’lileşme ifadesinin içini kendi doldurdu. 2014 ve 2019 seçimlerinde de CHP’nin adayı oldu. Yapmış olduğu, ortaya koyduğu bir şey yok.”

TÜRK DÜNYASININ KALBİ BURDA ATIYOR

“Ankara bir başkent. Hem de öyle bir başkent ki, sadece Türkiye’nin değil, tüm Türk dünyasının kalbi burada atıyor. Bugün, Ortadoğu’dan Afrika’ya, Doğu Türkistan’dan Somali’ye kadar her müslümanın umudunun adıdır Ankara. Ankara ölçeğinde bir başkentten bahsediyorsanız, kente ne katacaksınız, ne hizmet edeceksiniz, Ankara’yı nasıl geliştireceksiniz, projeniz, birikiminiz, tecrübeniz ve Ankara sevginiz konuşulur.”

MHP Ankara İl Başkanlığı’nın Ceyhun Atıf Kansu Caddesi’ndeki yeni hizmet binasını Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’e gezdiren Baştuğ, “1 Ocak’tan bu yana yeni binamızdayız. Engelliler için de tüm detayların düşünüldüğü binamızda 150 kişilik konferans salonu, 50 kişilik mescid bulunuyor. Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nun adını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verdi” dedi.