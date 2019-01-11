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Ankara Haberleri: Özhaseki: ‘Biz’ merkezli yönetim anlayışı göstereceğiz

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki: ‘Biz’ merkezli yönetim anlayışı göstereceğiz

Murat YILMAZ
11.01.2019 - 09:28Son Güncelleme :

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün MHP Ankara İl Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Murat YILMAZ

Göreve geldikleri taktirde ‘biz’ merkezli bir yönetim anlayışı göstereceklerini aktaran Özhaseki, 11 ana başlıktaki projeleriyle ilgili MHP teşkilatına sunum yaptı. Özhaseki özetle şunları söyledi:

“Anlayış olarak ‘ben’den ziyade ‘biz’ merkezli bir yönetim anlayışı göstereceğiz. Bundan sonra AK Parti İl Başkanı benim için hangi konumdaysa Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı kardeşim de benim için aynı seviyede, başkanım olarak devam edecektir. Turgay kardeşimle de telefonlarımızı alıp vereceğiz ve birlikte hareket edeceğiz. İnşallah şehrin yönetiminde istişare ederek gerekenleri yapacağız. Ayrıca Cumhur İttifakı neticesinde 3 ilçemizde de Milliyetçi Hareket Partisi’nden arkadaşlarımız aday oldu. O kardeşlerimde benim için aynı AK Parti’li adaylar gibi aynı sırada yer alacak. Belki birazda pozitif ayrımcılık gözeterek aman yanlış anlaşılmasın diye onların isteklerini önceleyerek devam ettireceğim. Bu anlayışı ortaya koyacağız.”

TEŞKİLATIMIZLA YAN YANA YÜRÜYECEĞİZ

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ise, “Ankaramızı yönetmek ve şehrimize hizmet etmek için yola koyulan Cumhur İttifakı’nın değerli adayı Mehmet Özhaseki Bey’e çıktığı bu kutlu yolda başarılar dilerken, tüm ilçe teşkilatlarımızla birlikte, yan yana yürüyeceğimizden duyduğumuz mutluluğu da buradan ifade etmek isterim. Kendisinin engin tecrübeleri, bilgi ve birikimleriyle şehrimize güven katacağına güvenimiz tamdır. Yüce Allah’ın izni, bizlerin gayreti, değerli Ankaralı hemşehrilerimizin teveccühleriyle 31 Mart’ta Cumhur İttifakı galip gelecek” diye konuştu.

KARAKAYA DA PROJE DOSYASI SUNDU

Ziyarette MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Ankara milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ da yer aldı. Toplantıda 2014’teki seçimlerde MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mevlüt Karakaya da Özhaseki’ye proje dosyası sundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki: ‘Biz’ merkezli yönetim anlayışı göstereceğiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Ocak 2019 tarihinde saat 09 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki: ‘Biz’ merkezli yönetim anlayışı göstereceğiz haberi güncellenecektir.

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