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Ankara Haberleri: Özhaseki: Ankara, ideolojik takıntılarla idare edilecek bir şehir değil

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki: Ankara, ideolojik takıntılarla idare edilecek bir şehir değil

Hürriyet Haber
22.02.2019 - 16:19Son Güncelleme :

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki önceki akşam Ahi Evran Ocağı İş Adamlar Derneği’nce Akar Otel’de düzenlenen programa katıldı.

Hürriyet Haber

Özhaseki, “Aday olarak belirlediğimiz 25 arkadaşımıza da kefiliz. Bu arkadaşlarımızla birlikte yönetime talibiz. Ankara laf olsun diye gezerek, birtakım popülist politikalarla, karşıtlık üzerine kurulmuş ideolojik takıntılarla idare edilecek bir şehir değil” dedi. 

ANKARA İÇİN YAPACAKLARIMIZI ANLATIYORUZ

Programdaki konuşmasında Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı kast eden Özhaseki, “İki dönemdir aday olan arkadaşımız, Melih Bey (Melih Gökçek)karşıtlığı üzerinden bir yerlere gelmiş. Bir tane projesi varsa söylesin. Küçük bir beldede, bir ilçede bile adaysanız vatandaşa saygınızdan dolayı biraz dersinize çalışır, proje üretip, kitap getirir ve dağıtırsınız. Ankara’da maalesef kendi kendimize proje üretip, Ankara için yapacaklarımızı anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

ESNAFIN SORUNLARINI ANLAYABİLİYORUM

Esnaf bir aileden geldiğini anlatan Özhaseki esnafın yaşadığı sorunları anlayabildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen’in de katıldığı programda Ahilik kültüründe gelenekselleşen Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi, Mehmet Özhaseki ve Amber Türkmen’e Şed kuşatıldı.

Özhaseki önceki günkü programının sonunda ise Keçiören’deki Yunus Emre Kültür Merkezinde Çorum Osmancıklılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Özhaseki buradaki programında Türkiye gündemi ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özhaseki: Ankara, ideolojik takıntılarla idare edilecek bir şehir değil

Toplantıda, Ahilik kültüründe gelenekselleşen Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi, Mehmet Özhaseki ve Amber Türkmen’e Şed kuşatıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki: Ankara, ideolojik takıntılarla idare edilecek bir şehir değil hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Şubat 2019 tarihinde saat 16 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki: Ankara, ideolojik takıntılarla idare edilecek bir şehir değil haberi güncellenecektir.

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