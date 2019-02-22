Özhaseki: Ankara, ideolojik takıntılarla idare edilecek bir şehir değil

Özhaseki, “Aday olarak belirlediğimiz 25 arkadaşımıza da kefiliz. Bu arkadaşlarımızla birlikte yönetime talibiz. Ankara laf olsun diye gezerek, birtakım popülist politikalarla, karşıtlık üzerine kurulmuş ideolojik takıntılarla idare edilecek bir şehir değil” dedi.

ANKARA İÇİN YAPACAKLARIMIZI ANLATIYORUZ

Programdaki konuşmasında Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı kast eden Özhaseki, “İki dönemdir aday olan arkadaşımız, Melih Bey (Melih Gökçek)karşıtlığı üzerinden bir yerlere gelmiş. Bir tane projesi varsa söylesin. Küçük bir beldede, bir ilçede bile adaysanız vatandaşa saygınızdan dolayı biraz dersinize çalışır, proje üretip, kitap getirir ve dağıtırsınız. Ankara’da maalesef kendi kendimize proje üretip, Ankara için yapacaklarımızı anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

ESNAFIN SORUNLARINI ANLAYABİLİYORUM

Esnaf bir aileden geldiğini anlatan Özhaseki esnafın yaşadığı sorunları anlayabildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen’in de katıldığı programda Ahilik kültüründe gelenekselleşen Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi, Mehmet Özhaseki ve Amber Türkmen’e Şed kuşatıldı.

Özhaseki önceki günkü programının sonunda ise Keçiören’deki Yunus Emre Kültür Merkezinde Çorum Osmancıklılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Özhaseki buradaki programında Türkiye gündemi ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Ahilik kültüründe gelenekselleşen Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi, Mehmet Özhaseki ve Amber Türkmen’e Şed kuşatıldı.